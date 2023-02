Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tekort aan groenten: ‘Lege schappen en dure tomaten’

Is het je wellicht opgevallen dat de groenteschappen regelmatig leeg zijn in de supermarkt? Er is een tekort aan groenten, in heel Europa. En dat betekent dat je voor een tomaat, paprika of komkommer flink wat meer betaalt dan voorheen.

Vooral groenten als tomaten, paprika’s, komkommers, aubergines, bloemkolen, spitskolen en ijsbergsla zijn schaars, schrijft De Telegraaf. Dat betekent dat de groenteprijzen stijgen en we wellicht moeten overwegen om een iets minder populaire groentesoort te kiezen. Wat dacht je van aardpeer? Spruitjes? Pastinaak?

Tekort aan groente door energieprijzen en kou

Wat is er dan aan hand? Het groentetekort heeft twee oorzaken. Eén, de kou van de afgelopen weken in Zuid-Europa werkte niet bevorderlijk voor de teelt. Twee, in Nederland staan de kassen leeg door de hoge energieprijzen. En daardoor worden de ontbrekende groentes niet aangevuld.

En dat is best een domper als je een gezonde maaltijd wilt bereiden. We hebben immers onze dagelijkse portie groente nodig.

Hoge prijzen supermarkt

In de Nederlandse wintermaanden komen sommige groenten uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld Spaanse tomaten. Of we halen ze uit Marokko, alleen dat land stopt nu met de export van tomaten. Als het weer in Spanje tegenvalt en de export uit Marokko uitblijft, dan biedt Turkije nog mogelijkheden. Maar het is momenteel ‘roeien met de riemen die je hebt’.

En die schaarste is ook te merken aan de prijzen. Een bloemkool kostte een jaar geleden zo’n 1,75 euro per stuk. Nu betaal je daar gemiddeld 2,52 euro voor en bij sommige supermarkten zoals de Albert Heijn, Dirk of Jumbo inmiddels 2,99 euro. En de paprika? Die kostte eerst 0,65 euro en is nu 1,39 euro. Een tros tomaten kost inmiddels rond de 4,00 euro per kilo, een jaar geleden betaalden we daar 2,79 euro voor.

Seizoensgroenten

Marc Wever van supermarktorganisatie CBL heeft een suggestie om de schaarste te temperen. Volgens hem kun je ook voor een alternatieve oplossing gaan. „Denk aan groente uit de diepvries of groentepakketten uit de koelschappen.” Metro dook eerder in de materie of verse groenten gezonder zijn dan diepvriesgroenten. En Wilma van den Oever van het GroentenFruit Huis oppert voor het kopen van seizoensgroenten. „Denk aan prei, wortelen, pastinaak, boerenkool.”

We halen overigens sommige groenten slechts tijdelijk uit het buitenland. De oogst in Nederland begint in maart weer.