Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer dan acht dagen na aardbeving nog steeds wonderlijke reddingen in Turkije

Wie negen dagen na de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië de balans opmaakt, ziet een hartverscheurende werkelijkheid. 40.000 mensen lieten het leven, duizenden mensen raakten gewond en er werd ontelbaar veel schade in het getroffen gebied aangericht. Toch klinkt er tussen het leed door af en toe een hoopvol verhaal. Zelfs na al die tijd worden er nog steeds miraculeuze reddingen verricht in het rampgebied.

Volgens de laatste tussenstand kwamen in Turkije 35.418 mensen om het leven. In Syrië worden 5900 doden gemeld. Er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. De Verenigde Naties vrezen dat het dodental uiteindelijk boven de 50.000 uitkomt.

👇 Kansen op overleving onder het puin De kans op overleving slinkt na de eerste 24 uur. Meestal geldt 72 uur als kritieke overlevingsgrens voor mensen die begraven liggen onder puin. Deze mensen hebben vaak zware verwondingen, doordat brokstukken op hen terecht zijn gekomen en bij open wonden is er het risico op doodbloeden. Om te overleven hebben ze bovendien voedsel en water nodig. Elke dag zonder, wordt hun lichaam zwakker. Ook de temperatuur speelt een rol. In het getroffen gebied ligt die rond het vriespunt en is het risico op onderkoeling groot.

Mensen na 222 en 228 uur levend uit puin gehaald in Turkije

Een vrouw en twee kinderen werden na maar liefst 228 uur gered in het zwaar verwoeste Antakya, melden Turkse media. Ook hebben reddingswerkers hebben in de puinhopen van een appartementsgebouw in de stad Kahramanmaras een vrouw na 222 uur levend uit het puin gehaald. Het gaat volgens Turkse media om de 42-jarige Melike Imamoglu. Ze werd gered uit wat er over was van een flatgebouw van zeven verdiepingen in het zuiden van de stad. Het pand stond in een zwaar getroffen nieuwbouwwijk met meerdere flats. Die zijn niet allemaal ingestort. Kahramanmaras, zo’n 40 kilometer ten noorden van het epicentrum van de eerste en zwaarste aardbeving, behoort tot de zwaarst getroffen steden in het aardbevingsgebied.

Nederlands team redt drie mannen en een kind

Een Nederlands team heeft gisteravond in de Turkse stad Antakya in de regio Hatay drie mannen en een kind levend onder het puin vandaan gehaald. Dat meldt het Nederlandse reddingshondenteam RHWW vandaag vanuit de Turkse stad. Volgens RHWW zouden de vier slachtoffers sinds de aardbevingen vorige week maandag onder het puin hebben gelegen. Het zou gaan om een vader, zijn zoon en twee mannen.

Het reddingsteam heeft 28 hulpverleners en achttien honden. Zij werken dag en nacht door in shifts van zes uur. Volgens een woordvoerder van RHWW werd er gisteravond druk gezocht, maar verloopt de zoekactie vandaag relatief rustig. „Het gebied is immens groot. We zijn afhankelijk van meldingen die binnenkomen van mensen die iets gezien of gehoord hebben.”

Er zijn nog meer mensen onder het puin vandaan gehaald, maar RHWW kan nog niet bevestigen of ze in leven zijn. Afgelopen maandag vond het reddingsteam in dezelfde regio al een 13-jarig meisje na een aanwijzing van de honden. Een lokale bergersploeg, waar het RHWW nauw samen mee werkt, haalde het meisje vervolgens levend onder het puin vandaan. Volgens RHWW zijn de reddingen te danken aan de „supersamenwerking” met het Turkse reddingsteam.

Wil je doneren om de getroffenen van de aardbeving te helpen? Dat kan via de website van Giro555.