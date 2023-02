Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komt het nog goed met dit Married at First Sight-koppel? ‘We zijn uitgepraat’

De romantiek tussen Married at First Sight-koppel Paula en Remco was vanaf dag één ver te zoeken. Het huwelijk lijkt een opeenstapeling van ongemakkelijke en kille momenten. Ook de aflevering van gisteravond zat weer bomvol met gruwelmomentjes. Is er nog hoop voor het stel? Kijkers denken van niet en Paula en Remco zelf eigenlijk ook niet.

In Married at First Sight wordt een groep singles door experts aan elkaar gekoppeld. Niet om te daten, maar om direct met elkaar te trouwen. Paula (48) en Remco (49) waren een van de laatste kandidaten die dit seizoen in het huwelijksbootje stapten.

Remco en Paula in Married at First Sight

Voor het stel is de laatste dag van hun huwelijksreis aangebroken. Hoewel het kersverse koppel verwoede pogingen doet, wil het maar niet vlotten. Toch begint de dag nog enigszins hoopvol. Remco heeft een opgelucht gevoel na een interventie van Married at First Sight-expert Patrick. „Dat iemand ons allebei een beetje op de feiten heeft gewezen, dat luchtte wel op. Ik sta er weer fris voor.” Ook Paula is bezig geweest met het gesprek. „Ik ga me wel echt pittiger opstellen. Ik laat niet meer over me heen lopen.”

En dus bepaalt Paula wat ze in de laatste uurtjes voor hun terugreis gaan doen: shoppen. Ze hoopt dat dit iets doet voor haar humeur. „Als een vrouw iets koopt, wordt ze gelijk weer vrolijk.” Het duurt even voordat ze bij de winkels aankomen, want Remco wil onderweg per se nog even bootjes kijken – tot frustratie van Paula. „Hij had er iets mee gedaan, of zo. Het is eigenlijk mijn ene oor ingegaan en mijn andere oor uit. Ik had er geen zin in ook. Het is gewoon op.”

„Dan gaan we denk ik maar, hè?”, dringt Paula aan. Maar Remco wil nog niet van ophouden weten. „Nog heel even bij dat muurtje kijken” Paula stemt in, maar de irritatie spat er vanaf. Remco trekt zich er niets van aan. „Mooi weer, leuke locatie. Ik maak er voor mezelf heus wel een leuke dag van”, vertelt hij tegen camera’s.

‘We zijn gewoon uitgepraat met elkaar’

Tijdens het shoppen ontvouwt zich een klassiek man-vrouwscenario: Remco koopt in de eerste winkel meteen iets, terwijl Paula liever meerdere winkels ingaat. Met weinig succes. „Ik vind het niks”, laat ze weten. Remco vindt het maar irritant. „Het basisidee was om even te gaan shoppen. Dat roept ze al vanaf dag één. Dus als we dat dan gaan doen, dan mag ze daar best wat enthousiaster over zijn dan dat ze tot nu toe is.” Maar Paula is gewoon klaar met het huwelijk, zo lijkt het. Voor de camera’s vertelt ze: „Dat banjeren gaat wel, dat winkeltje in, winkeltje uit gaat ook wel. Maar ik merk gewoon dat we uitgepraat zijn met elkaar.”

Na het shoppen, waarbij Paula met lege handen achterblijft, maken ze een laatste stop voor een schietgebedje in de kerk. Daar wordt de afstand tussen de twee wederom pijnlijk duidelijk. Als Remco het te kwaad krijgt als hij stilstaat bij zijn overleden vader, troost Paula hem niet. „Hij had het moeilijk en dan weet ik niet hoe ik moet reageren. Dus ik heb hem maar even alleen gelaten.”

Terug in de hotelkamer zegt Remco tegen de cameraploeg dat hij weinig hoop meer heeft op een zonnige toekomst. „Hoe graag ik ook zou willen dat het leuk tussen ons zou kunnen zijn, zie ik dat niet. Voel ik het niet. Paula maakt non-verbaal naar mij enorm duidelijk dat dat wederzijds is. Dat is lastig.”

Kijkers zijn er ook klaar mee

Voor kijkers is zo klaar als een klontje: het stel moet de handdoek in de ring gooien. „Stop de lijdensweg. Voor hen, maar ook voor ons.”



Remco en Paula samenwonen? Neeeee, doe maar gewoon niet. Daar zit echt niemand meer op te wachten. Zij zelf ook niet… 😅 #mafs #mafsnl — Ilja (@Dichtbij_Ilja) February 14, 2023



Heerlijk, 3 enthousiaste stellen en dan komen Paula en Remco binnen met een smoelwerk……….#mafsnl #mafs #MarriedAtFirstSight — Petjepitamientje (@Sotthje68) February 14, 2023



Het is zeer oncomfortabel te moeten aanzien hoe Paula en Remco aan onzinnige opdrachten moeten meedoen terwijl de koek overduidelijk op is. Het wordt er voor niemand leuker op. Release these people! #mafs #mafsnl — T. be Told (@ColourNL) February 15, 2023

Je kunt Married at First Sight terugkijken via RTL XL.