Carnavalsplannen? Met deze tips laat je je carnaval goed van start gaan

Dit weekend zijn de carnavalsdozen van zolder gehaald, emblemen gepoetst en staan de carnavalswagens gereed voor de parades. Van Oeteldonk (Den Bosch) tot Meestrech (Maastricht): iedereen is klaar voor de grote traditie. Metro heeft voor jou een aantal belangrijke dingen bij elkaar gezet, zoals de weersverwachting, hoe je je vervoer het beste regelt, tips voor je kater en hoe je dit jaar geld kan besparen tijdens carnaval.

De voorjaarsvakantie, die dit weekend van start gaat, begint in het zuiden wisselvallig. Er is veel bewolking en af en toe valt er wat regen, maar koud is het niet. Het wordt ongeveer 11 graden, dus met wat bier of wijn in je lichaam kan je gemakkelijk rondlopen zonder de dikke winterjas die jouw carnavalsoutfit verpest. Een jasje mee is wel altijd handig, mocht de kou je toch te pakken krijgen.

Tweedehands outfits voor carnaval

Jaarlijks geven feestvierders tientallen euro’s uit aan de perfecte carnavalsoutfits, maar dat is voor veel mensen met de hoge inflatie dit jaar wat lastiger. Er moeten dus prioriteiten gesteld worden. De een bespaart op de outfits en de ander op bier. Uit de populariteit van tweedehands outfits op Marktplaats blijkt echter dat veel mensen toch liever wat centen in hun zak houden als het gaat om hun outfit. Een woordvoerder van Marktplaats liet weten dat er dit jaar bijna drie keer vaker is gezocht naar ‘carnaval’ en ‘carnavalskleding’ dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis.

In de eerste twee weken van februari werd er volgens de woordvoerder 201.250 keer gezocht naar een carnavalsoutfit op Marktplaats. In dezelfde periode in 2020, het jaar waarin carnaval voor het laatst groots plaatsvond, was dit volgens haar 112.200 keer.

Nu nog thuiskomen

Zo, het feest zit erop en je hebt wel zin om lekker warm in je bed te liggen. Bang dat je geen taxi kan regelen? Geen probleem. Arriva heeft dit jaar haar carnavalsdienstregeling weer ingevoerd. De busmaatschappij heeft de zogenaamde ‘borrelbussen’ weer voor je klaarstaan. „De borrelbussen van Arriva rijden van zaterdag 18 februari tot en met dinsdag 21 februari naar verschillende stadsdelen en dorpen in Limburg”, liet een woordvoerder weten. Overdag zet Arriva ook extra vervoer in, zoals een extra rit of een extra lange bus tijdens carnaval.

Te diep in het glaasje gekeken

Mocht het té gezellig zijn geweest, de avond voordat je op de rijdende carnavalswagen moet staan, hebben wij een aantal tips om een kater de baas te zijn. Neem bijvoorbeeld een warm kopje bouillon voor het slapen gaan. Bouillon is erg zout en houdt daarom vocht vast, waardoor je de dag erna minder last hebt van hoofdpijn. En ook als je er totaal geen trek in hebt: ontbijt goed. Een voedzaam ontbijt kan wonderen doen tegen een katerig gevoel. Eieren bevatten bijvoorbeeld stoffen die de effecten van alcohol neutraliseren.

Als je het ‘s avonds echt té bont hebt gemaakt en je houdt helemaal niks meer binnen, neem dan een kopje gemberthee. Thee met gemberwortel brengt namelijk een opspelende maag tot rust. Mocht je overwegen om een zakje ORS-poeder aan je drinken toe te voegen om een kater te voorkomen, dat werkt niet. In dit artikel lees je waarom niet en wat dan wél helpt.

Met deze tips wenst de redactie jou een fijne carnavalsviering en een mooie voorjaarsvakantie. Alaaf!