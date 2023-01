Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Prins Harry geeft eerste interview over boek: ‘Enkele familieleden sloten pact met de duivel’

In een spraakmakend interview voorafgaand aan de release van zijn memories Spare, heeft Prins Harry opnieuw zijn pijlen gericht op het Britse Koningshuis en de roddelpers. „Enkele familieleden hebben een pact met de duivel gesloten”, vertelt Harry in het 90 minuten durende interview met het Britse ITV. Het gesprek is nu ook te zien op Videoland.

Vanuit Californië, waar de prins tegenwoordig woont, gaat Harry in op het leven binnen en buiten de koninklijke familie. In gesprek met Tom Bradby, die hij al meer dan twintig jaar kent, doet hij zijn persoonlijke verhaal uit de doeken.

‘Ik houd van mijn vader en mijn broer’

Harry stelt in het interview dat niets van wat hij gedaan heeft is bedoeld om zijn familie te beschadigen. „Ik houd van mijn vader”, begint de prins. „Ik houd van mijn broer en van mijn familie. Niets van wat ik in dit boek of anderszins heb gedaan, is ooit met de bedoeling geweest om hen te kwetsen.”

Het boek, dat morgen pas officieel uitkomt maar in Spanje ‘per ongeluk’ eerder in de schappen verscheen, zorgde de afgelopen dagen al voor veel rumoer. In tegenstelling tot de traditionele houding van de koninklijke familie om „niet te zeuren, niets uit te leggen”, doet Harry juist het tegenovergestelde. In Spare beweert de prins onder andere dat hij geslagen werd door zijn oudere broer William, nadat William langskwam om het uit te praten. Ook klaagt Harry over zijn ondergeschikte rol aan zijn broer.

Hoewel Harry het hoopt, denkt hij niet dat zijn vader en broer zijn autobiografie tot zich gaan nemen. Eerder liet de familie van Markle al weten het boek niet te gaan lezen. Aan de entertainmentwebsite TMZ vertelde de halfzus van Markle „het boek nog niet eens als wc-papier te willen gebruiken”. De familie van Marke stelt dat het boek fictie is en dat de prins het boek alleen maar voor het geld heeft geschreven. Volgens Markle haar halfzus vindt vader Thomas Markle dat prins Harry jaloers is op de status van zijn broer, William.

Harry ervoer posttraumatische stress na overlijden Diana

Harry en Bradby blikken ook terug op het overlijden van zijn moeder, Diana. Na het ongeluk in 1997 in Parijs heeft Harry op zijn eigen verzoek de foto’s van zijn verongelukte moeder gezien. „Ik ervoer posttraumatische stress na mijn moeders dood. Ik begon te begrijpen wat de betrokkenheid was van de paparazzi die haar achterna jaagden”, legt hij uit. Harry heeft zelf ook wel eens door de bewuste tunnel gereden toen hij ouder was, zo vertelt hij. „Zonder de paparazzi was het ongeluk niet gebeurd. Er is daar geen enkel gevaar.”

Voor Harry ligt de schuld voor het ongeluk dan ook bij de paparazzi. „Als ik terugkeerde naar Londen sprongen ze letterlijk op de auto, waardoor ik geen hand voor ogen kon zien.” Na de dood van zijn moeder gebruikte Harry veel drugs om door de periode heen te komen. „Ik gebruikte ayahuasca, psilocybine en paddenstoelen. Ik zou mensen nooit aanraden om dit recreatief te doen, maar voor mij werkte het als een medicijn.”

Camilla heeft ‘campagne’ gevoerd om te trouwen met Charles

Ook Camilla blijft niet onbesproken in het interview. Over zijn stiefmoeder zegt Harry dat Camilla „campagne” heeft gevoerd om te kunnen trouwen met zijn vader Charles. Volgens Harry is Camilla ook degene die de gesprekken tussen haar en kroonprins William heeft gelekt aan de pers. Echter diende de secretaris van Camilla haar ontslag in in 1998, toen het duidelijk was dat zij de geheime nieuwsbron was.

Over zijn familie en de pers heeft Harry sowieso niet veel goeds te zeggen. „Sommige leden van het Britse Koninklijk Huis die banden aanhaalden met de roddelpers zijn in bed beland met de duivel”, vertelt de prins. Dit deden ze volgens de prins „om hun imago te herstellen”. „Als je dat moet doen of je wil het doen, dan is dat een keuze”, vervolgt Harry. „Maar op het moment dat het ten koste gaat van mij of andere leden van de Britse Koninklijke Familie, dan trek ik de grens.”

Eenheid met William en Kate mislukt

In het interview gaat Harry ook in op de relatie met zijn vader en broer. Zo vertelt hij hoe hij had gehoopt dat hij met zijn vrouw en William en Catherine „een nieuwe eenheid zouden vormen”. Maar dat is niet gebeurd. „Ik dacht dat we met z’n vieren mij en William dichter bij elkaar zouden brengen, we zouden kunnen gaan samenwerken. Voordat het Meghan was, wie het ook zou worden, hoopte ik altijd dat we met z’n vieren zouden kunnen opschieten, maar al snel werd het Meghan tegen Kate.”

„Op dit moment herken ik mijn vader en broer niet, maar zij herkennen mij waarschijnlijk op dit moment ook niet”, gaat Harry verder. „Vergeving is een mogelijkheid, want ik zou graag mijn vader en mijn broer terug willen hebben.”

Het hele interview is vanaf vandaag te zien bij Videoland.