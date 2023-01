Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Familie Meghan gaat boek van Prins Harry niet lezen: ‘Wil het boek nog niet eens als wc-papier gebruiken’

Officieel komt Prins Harry zijn autobiografie Spare maandag 10 januari pas uit, maar mede dankzij een foutje van de Spaanse boekwinkels, is het nu al het gesprek van de dag. Ook de familie van Meghan Markle laat van zich horen: zij gaan het boek namelijk niet lezen.

Aan de entertainmentwebsite TMZ laat de halfzus van Markle weten „het boek nog niet eens als wc-papier te willen gebruiken.”

De familie van Marke stelt dat het boek fictie is en dat de prins het boek alleen maar voor het geld heeft geschreven. Volgens Markle haar halfzus vindt vader Thomas Markle dat prins Harry jaloers is op de status van zijn broer, William.

Wat is er aan de hand met Harry & Meghan?

Heb je alle drama van de laatste paar jaar gemist? Dan een kleine opfrisser: Harry is de hertog van Sussex, Meghan Markle nu hertogin. Hij is de zoon van koning Charles en wijlen Diana en broer van toekomstig Britse vorst William. Zij is een voormalig Amerikaans actrice. Een sprookje, zou je denken, maar er is nogal wat te doen geweest rondom het echtpaar. Twee jaar geleden keerden Harry en Meghan het koninklijk huis de rug toe, zij willen er in titel niet meer bij horen. In een Netflix-documentaire Harry & Meghan gaat het stel dieper in op waarom zij het koninklijk huis ontvluchtten.

Overigens mag je die documentaire volgens de verslaggever die namens Metro keek best overslaan: „Als Harry & Meghan niet had bestaan, was er niemand in de wereld slechter van geworden. Beter wel.” Succesvol was het wel: de Amerikaanse entertainmentwebsite Deadline meldde dat in één dag 2,4 miljoen Britten de eerste aflevering hadden bekeken.

Naast het boek komt op 10 januari óók een exclusief interview met de prins uit op Videoland. In het negentig minuten durende interview gaat prins Harry vanuit Californië, waar hij tegenwoordig woont, uitgebreid in op het leven binnen en buiten de koninklijke familie. In gesprek met Tom Bradby, die hij al meer dan 20 jaar kent, doet hij zijn persoonlijke verhaal uit de doeken.