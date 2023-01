Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FNV vreest nieuwe chaos op Schiphol door te hoge werkdruk bij bagage-afhandelaars

FNV vreest nieuwe chaos op Schiphol als luchtvaartmaatschappijen niet snel in actie komen om het torenhoge tekort aan bagage-afhandelaars aan te pakken. Volgens de vakbond zijn de problemen op de luchthaven nog altijd niet opgelost. Op het gebied van afhandeling van bagage zou het vliegveld totaal niet klaar zijn voor de zomer.

„Bij de beveiligers op Schiphol zien we dat er nu echt wat verbetert dankzij betere arbeidsvoorwaarden, een uitgebreide wervingscampagne en betere werkroosters. Maar bij de afhandelaars is de werkdruk nog altijd veel te hoog, omdat er te weinig mensen zijn”, zegt FNV-campagneleider Joost van Doesburg in een toelichting.

Op Schiphol ontstonden afgelopen zomer grote problemen door tekorten aan beveiligers en afhandelingspersoneel. De wachttijden liepen enorm op en mensen misten hun vlucht. De luchthaven probeert onder meer om via een grote wervingsactie nieuwe beveiligers aan te trekken. Voor het komende zomerseizoen denkt Schiphol honderden nieuwe beveiligers nodig te hebben. Ook experimenteert KLM met een digitaal paspoort met daarin gezichtsherkenning, waarmee de wachtrijen moeten worden verminderd. De biometrische paspoortcontrole zal in februari worden getest op een vlucht tussen Noord-Amerika en Nederland.

FNV heeft de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol via een brief opgeroepen om in gesprek te gaan met de afhandelingsbedrijven die ze inhuren. „Als er niet snel iets gebeurt, dan gaan we deze zomer weer hetzelfde beeld krijgen als de vorige. En daar zit niemand op te wachten”, aldus Van Doesburg.

Reisbranche in overleg over schade bij reisbedrijven

De reisbranche is nog steeds in overleg met Schiphol over de geleden schade door de problemen op de luchthaven afgelopen jaar. Die moet Schiphol vergoeden, zei ANVR-voorzitter Arjan Kers vorige week tijdens de nieuwjaarsborrel van de branchevereniging. „De schade bij reisbedrijven is fors, maar de reissector wist met klantgerichtheid en creativiteit de schade voor Schiphol sterk te beperken”, aldus Kers. „Wat overblijft moet Schiphol vergoeden. Zo niet, dan komt er een rechtszaak.” Kers voegde toe dat de juridische weg niet zijn voorkeur heeft. „Maar die gaan we niet uit de weg.”

De ANVR is momenteel nog in gesprek met Schiphol over de afwikkeling van de geleden schade door reisorganisaties, laat adjunct-directeur Walter Schut van de organisatie weten. Hij heeft „alle vertrouwen” dat beide partijen er uit gaan komen, vermoedelijk nog in de eerste drie maanden van dit jaar.

Mensen boeken vakantie eerder dan vorig jaar

„Halverwege januari horen we meer over de prognose van Schiphol”, zegt Kers. „Ook voor wat betreft het aantal reizigers dat in de zomerperiode via die luchthaven kan reizen.” Van vakantiegangers is er alweer de nodige vraag voor de zomer, merkt de ANVR. Wel boeken mensen nu eerder dan vorig jaar, toen er vanwege coronaperikelen langer onduidelijkheid was.