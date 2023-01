Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen frisse nieuwe start voor Britse koningshuis: ‘Diana zou teleurgesteld zijn’

Het is je vast niet ontgaan: de ruzie tussen het Britse Koningshuis en Harry en Meghan. In 2022 werden de royals overladen met verwijten na de Netflix-documentaire Harry & Meghan, die vanuit het tweetal kwam. Alsof dit nog niet genoeg is, doet Harry er een schepje bovenop met zijn autobiografie Spare. Die komt op dinsdag 10 januari uit.

Prins Harry beweert in zijn nieuwe boek Spare dat hij geslagen werd door zijn oudere broer William, nadat William langskwam om het uit te praten. „Diana zou erg teleurgesteld zijn in haar zoons”, zegt Michael Cole, voormalig correspondent, tegen Metro. Ook de dood – in 1997 – van The People’s Princess wordt in het boek besproken. Harry dook in het archief om nieuwe details over het ongeluk te ontdekken. Niet alleen Diana zou het lastig vinden; haar ex koning Charles bracht de zoons bij elkaar na de begrafenis van prins Philip in april 2021. In het boek wordt gemeld dat Charles zijn zonen smeekte om zijn laatste jaren ‘niet ellendig’ te maken.

Netflix-documentaire Harry & Meghan

De Netflix-hit heeft niet alleen grote impact gehad op het Koningshuis in Groot-Brittannië, maar ook op de Britse bevolking. De Amerikaanse entertainmentwebsite Deadline meldde dat in één dag 2,4 miljoen Britten de eerste aflevering hadden bekeken. Opvallend was dat de tweede en derde aflevering nog maar 800.000 kijkers over hadden. Volgens veel kijkers waren de intenties achter de documentaire nogal tegenstrijdig. Ze wilden meer privacy, maar hoe gaat dat hand in hand met een intieme documentaire?

„Het is allemaal een publiciteitsstunt. Het gaat alleen maar om geld en dat gaat ten koste van de familie”, zegt Cole. Veel kijkers delen deze mening. Zo zei zanger en presentator Bastiaan Ragas in de talkshow HLF8 dat „Harry volledig geïndoctrineerd is door dat wijf”.

Wat nu?

Met de nieuwe creatie Spare op komst lijkt het niet dat 2023 een rustig jaar wordt voor het Britse Koningshuis. In de autobiografie klaagt Harry over zijn ondergeschikte rol aan zijn broer. In een interview met ITV vertelt Harry dat hij verzoening wil met zijn vader en broer. Alleen denken zij daar momenteel anders over. „Hoe kan je over verzoening spreken als je weet wat er gepubliceerd gaat worden. Ik denk dat het een bewogen jaar gaat worden”, sluit Cole af.