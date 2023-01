Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man met mes steekt meerdere mensen neer op Gare du Nord in Parijs

Een man heeft met een zelfgemaakt steekwapen mensen aangevallen op het Parijse station Gare du Nord. Hij heeft vijf mensen licht verwond, melden Franse media.

De verdachte is snel door politiemensen uitgeschakeld, onder wie een agent die geen dienst had en er toevallig aanwezig was.

Dader Parijs ernstig gewond

Agenten hebben het vuur op de dader geopend. Hij is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn motieven is nog niets bekendgemaakt. Hij viel voorbijgangers met een soort schroevendraaier aan, aldus Franse media. Er wordt in Parijs, dat al vaker werd opgeschrikt door aanslagen, geschokt gereageerd.

Minister van Binnenlandse Zaken GĂ©rald Darmarin heeft „de snelle en moedige reactie” van de politie geprezen. Darmarin is naar het station gegaan om poolshoogte te nemen. Ook politiechef Laurent Nuñez en burgemeester Anne Hidalgo gingen langs op het station.



Un individu a blessĂ© plusieurs personnes ce matin Ă la Gare du Nord. Il a rapidement Ă©tĂ© neutralisĂ©. Merci aux forces de l’ordre pour leur rĂ©action efficace et courageuse. — GĂ©rald DARMANIN (@GDarmanin) January 11, 2023

Belangrijk en druk station

Het station Gare du Nord behoort tot de drukste ter wereld. Het dient onder meer voor de treinverbindingen met Amsterdam, Brussel, Lille, Londen en tal van Duitse steden. Het treinverkeer werd tijdens het incident even onderbroken, melden Franse media.