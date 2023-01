Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vluchten worden fors duurder: ‘Tijd van spotgoedkope tickets komt achter ons te liggen’

Voor een paar tientjes naar Barcelona, Parijs of een andere Europese stad vliegen zit er binnenkort niet meer in. Uit onderzoek van ABN Amro blijkt dat tickets voor vluchten tussen de 20 en 50 euro duurder worden.

Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwden al eerder dat er prijsstijgingen aan zitten te komen.

Nieuwe milieumaatregelen reden voor duurdere vluchten

De prijsverhogingen hebben te maken met de nieuwe milieumaatregelen van de Europese Unie (EU). Die werden in december aangekondigd. De EU besloot dat het aantal uitstootcertificaten (ETS) naar beneden gaat. Ook moeten luchtvaartmaatschappijen binnen de eurozone meer voor de certificaten gaan betalen.

„De vraag naar vluchten neemt naar verwachting toe, terwijl het aantal uitstootcertificaten af zal nemen. De prijs gaat bij minder aanbod omhoog en tegelijkertijd wordt het aantal gratis certificaten verminderd”, legt Stef Driessen, toerisme-econoom bij ABN AMRO, in De Telegraaf uit. „Uitgaande van de huidige situatie zorgt dit voor een opslag van 20 tot 50 euro per ticket. De vliegreis Schiphol-Barcelona wordt bijvoorbeeld 47 euro duurder.”

‘Vakantie is het laatste waar je op bezuinigt’

Volgens Driessen is dit het einde van een tijdperk. „De tijd van spotgoedkope tickets komt langzaam achter ons te liggen”, zei hij tegen BNR Nieuwsradio. De econoom maakt daar de kanttekening bij dat budgetmaatschappijen als Ryanair en EasyJet zullen blijven stunten met prijzen. „Omdat dat onderdeel is van de marketingstrategie.”

Driessen denkt niet dat de duurdere vluchten ervoor gaat zorgen dat we drastisch minder gaan vliegen. „Als de prijs omhoog gaat neemt de vraag af, maar over het algemeen is een vakantie zo’n beetje het laatste waar je op bezuinigt. Ik denk per saldo dat de vraag naar vliegreizen in 2023 en 2024 weer verder gaat stijgen. Het is te hopen dat we vooral wat bewuster gaan vliegen, wellicht wat minder gericht op stedentrips en korte trips, maar juist wat bewuster kijken naar langere verblijven. Het is met name de vliegreis die zorgt voor de milieu-impact.”