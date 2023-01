Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Monica Geuze in Jinek over einde vlogcarrière: ‘Gestoord dat het in het Achtuurjournaal was’

Het nieuws dat Monica Geuze haar vlogcamera aan de wilgen hangt, domineerde vorige week alle headlines. In Jinek deed de influencer gisteravond een boekje open over haar beslissing en de media-aandacht die hiervoor was. Ook werd ze tot tranen geroerd door lieve woorden van een fan.

De 27-jarige Geuze maakte het nieuws in een YouTube-video bekend. Het lukt volgens haar niet meer „alle ballen hoog te houden” en vindt het moeilijk om alles te blijven delen. Ze deelde ruim acht jaar lief en leed met haar volgers.

Monica Geuze: ‘Ik voel me bevrijd’

De koek was op, vertelt ze aan tafel bij Eva Jinek. „Ik ben ooit begonnen met vloggen en dat heeft me eigenlijk alles gebracht wat ik vandaag de dag heb en mag doen. Op een gegeven moment is het klaar. En nu vind ik het heel leuk om me op andere dingen te focussen.”

Het blijkt de juiste beslissing te zijn geweest. „Ik merk nu pas dat ik me eigenlijk best wel bevrijd voel. Ik heb me langer dan acht jaar constant verantwoord over wat ik aan het doen was tegenover de mensen die kijken. De laatste jaren merkte ik vaak dat ik de camera even thuis liet omdat ik echt even in het moment wilde leven. Dan voelde ik me ook heel vaak een soort van schuldig, omdat ik het dan niet aan het delen was. Ik denk dat ik nu pas inzie hoe lekker het is zonder.”

Nieuws haalde Achtuurjournaal: ‘Toch wel heel vet’

Het nieuws dat ze stopt met vloggen haalde zelfs het Achtuurjournaal. Dat vond Geuze opmerkelijk genoeg in eerste instantie helemaal niet zo bijzonder. „Toen ik de vlog eruit gooide dat ik ging stoppen was ik gevloerd door de griep. Ik heb mijn telefoon weggelegd en echt niets boeide me.” Haar manager stuurde haar die dag een berichtje dat ze in het Achtuurjournaal te zien was. „Ik dacht: leuk, het boeit me echt geen hol. Ik ben hartstikke ziek.”

Nu denkt ze er anders over. „Ik begin nu pas te beseffen dat het eigenlijk echt gestoord is. Ik heb mijn leven gefilmd. Dat voelde voor mij altijd heel natuurlijk en nu niet meer. Is dat Achtuurjournaal-waardig nieuws? Dat vind ik niet. Dan krijg je al die reacties van: ‘Wie is deze trien?’ ‘Waarom is zij in het Achtuurjournaal?’ Ik vraag daar ook niet om, maar ik vind het toch ook wel heel vet.”

Fan roert Geuze tot tranen

Een aantal trouwe fans van Geuze zijn ook te gast bij Jinek. Zij vertellen wat Geuze voor hen betekent. Zo zegt een fan: „Ik wil tegen je zeggen dat ik je onwijs inspirerend vindt. Hoe je alle ballen hoog weet te houden, zowel met je bedrijf Sophia Mae als je personal brand. Daarnaast ben je onwijs lief voor Zara-Lizzy, maar ook voor mensen die je niet kent. Mensen die in een hotel of restaurant werken. Je was altijd super vriendelijk. Dat maakte jou voor mij wel echt een powervrouw.”

„Wat lief”, reageert Geuze. „Ik weet helemaal niet hoe ik moet reageren, echt super lief.” De influencer moet daarop zelfs een traantje wegpinken.

‘Geboorte van dochter hoogtepunt’

Geuze stond erom bekende dat ze bijna alles deelde, ook beelden van de geboorte van haar dochter. Dit noemt zij het hoogtepunt van haar vlogcarrière. „Ondanks dat ik het nu geen fris beeld meer vind om te zien. Ik ben uiteindelijk wel blij dat ik die momenten nog heb. Normaal gesproken vertel je over je bevalling en iedere keer dat je het vertelt wordt het een andere versie. Je had meer pijn en het duurde langer. Als ik terugkijk denk ik: het viel best wel mee.”

Jinek is benieuwd wat Geuzes volgende grote droom is. „Altijd blijven doen waar ik op dat moment heel erg gelukkig van word. Stoppen met vloggen is daar een onderdeel van. Gewoon altijd doen wat voor mij op dat moment goed voelt. Als je dat kunt doen, dan denk ik dat je je heel gelukkig mag prijzen.”

Je kunt Jinek terugkijken via RTL XL.