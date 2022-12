Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix-docu Harry & Meghan: een hoop gejank voor 150 miljoen dollar

Daar was ie vandaag dan hoor: de documentaire Harry & Meghan van Netfix. Groot-Brittannië staat er al dagen (of weken, of maanden) van op z’n kop. Want oei oei, dat Britse koningshuis zou er natuurlijk helemaal aan gaan.

De Metro-verslaggever sliep er vannacht geen seconde minder om. Toch misstaat de docu Harry & Meghan natuurlijk niet in Blik op de Buis, de Metro-rubriek waarin Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van reguliere tv-omroepen en streamingdiensten bespreekt.

Harry & Meghan duurt bijna zes uur

Voor wie na een werkdag vanavond denkt: ik ga dat Harry & Meghan van Netflix eens kijken: let op, je bent bijna zes uur zoet. Die kun je vandaag nog niet zien, wel de helft. De drie laatste afleveringen verschijnen volgende week donderdag.

Voor we het écht totaal heeft gemist: Harry is de hertog van Sussex, Meghan Markle nu hertogin. Hij is de zoon van koning Charles en wijlen Diana en broer van toekomstig Britse vorst William. Zij is een voormalig Amerikaans actrice, want hun huwelijk natuurlijk tot een sprookje maakte. Samen heeft het wereldberoemde stel twee jonge kinderen, Archie en Lilibet. Maar waar zij sinds twee jaar vooral bekend om staan: Harry en Megan keerden het koninklijk huis de rug toe, zij willen er in titel niet meer bij horen.

Vloggen met handdoek op het hoofd

Maart 2020 is de maand dat Harry zijn titel Zijne Koninklijke Hoogheid opgaf. En tegelijkertijd de maand waarin de documentaire-camera’s van regisseur Liz Garbus begonnen te draaien. Harry & Meghan loopt tot afgelopen augustus. Wat aan het begin van de eerste aflevering meteen opvalt: Harry en Meghan vloggen. Hij in Engeland, zij vanuit de nieuwe thuishaven de Verenigde Staten, wat wanhopig zuchtend met een gedraaide handdoek op haar hoofd. Kijk, dat is nou leuk (niet dat zuchten). Het blijft er – in aflevering één in elk geval – even bij. Het duo wordt tussen tal van oude beelden geïnterviewd terwijl zij keurig op een vast peperdure bank zitten.

🤴 Reactie Brits koningshuis? De Britse koninklijke familie wilde, toen ze door de makers werd gevraagd, niet reageren op de Netflix-documentaireserie van prins Harry en zijn vrouw Meghan. „Leden van de koninklijke familie weigerden commentaar te geven op de inhoud van deze serie”, luidt de boodschap die aan het begin van de eerste aflevering te zien is. ‘Paleisbronnen’ beweren vandaag echter dat het Britse koningshuis helemaal niet om commentaar gevraagd is.

Waar ‘iedereen’ die Harry & Meghan kijkt vermoedelijk op wacht: de vuile was over het koninklijk waaruit de twee zijn ontvlucht. Nou, die gaan we krijgen en ook verteld door vrienden. Hun hele oude leventje eigenlijk, wat vaak buiten hun schuld om niet zo fraai was en soms nog altijd niet is. Voorbeelden? De sociale media-haat ten opzichte van Meghan en zelfs zoontje Archie. ‘Omkoping en uitbuiterij’, zoals Harry het noemt, van de pers / paparazzi („ik voel me verplicht dat bloot te leggen”). Volgens de voormalige prins bereikte de continu aandacht van (foto)journalisten na de scheiding van zijn Charles en Diana ‘een nieuw niveau’. „Ik heb nooit een vakantie gekend waarbij er geen fotograaf uit de bosjes opdook.”

Harry & Megan vol gejammer

Volgens Harry heeft zijn Meghan alles opgeofferd om in zijn wereld te kunnen zijn. Eerlijk gezegd: dat had zij natuurlijk helemaal niet hoeven doen (maar ja, de liefde…) Meghan had in Diana, dat als gewoon meisje net als zij het koningshuis betrad, het allerslechtste voorbeeld. Harry zelf zegt dat hij twee jaar geleden zelf alles wat hij kende opofferde: kroon af en wegwezen. Het duo vertelt in Harry & Meghan ook nog ‘even’ over racistische berichtgeving over de Amerikaanse ex-actrice. En de eerste doodsbedreiging, waarna zij beveiliging kreeg.

Ja, er klinkt veel gejammer. Maar hoe schrijnend ook: het echtpaar had ook een lekker leventje in Californië kunnen gaan leiden, zonder de docu-camera. Harry en Meghan zijn ons niet verplicht om hun relaas te doen, al vinden zij zelf van wel. „Mensen kennen ons niet”, vertelt Meghan. „Het is daarom fijn om deze documentaire te kunnen doen en te laten zien wie wij zijn.” Harry: „Een vriend kwam ermee. Met alle verkeerde info die over ons is verspreid en ook door ons vertrek, vond ik het een goed idee.”

Lekker cashen

Klinkt allemaal keurig en goed bedoeld, dat ‘goed om te kunnen doen’. Maar hoezo? Me reet, zou je eerder denken. Als Harry & Meghan niet had bestaan, was er niemand in de wereld slechter van geworden. Beter wel. Namelijk Harry en Meghan zelf (naar verluidt zo’n 150 miljoen dollar, omgerekend een vorstelijke beloning van 143 miljoen euro). En Netflix, door een mogelijke opleving van het abonneebestand.

Het koninklijk huis is over de hele wereld populair, dus de makers van Harry & Meghan snap ik ook wel. De populariteitspercentages van het Britse koningshuis schommelen tussen de 60 en 80 procent. Politici zouden daar een moord voor doen. Maar of deze mokkende Metro-man de docu-rit gaat uitzitten? Misschien toch. Buiten al het gejammer om zijn er namelijk genoeg andere (wél) leuke dingen. Meghan die kippetjes voert. Harry in een joggingbroek. Het feit dat Harry zijn grote liefde op Instagram ontdekte, toen zij daarop een filmpje had geplaatst met hondenoren en een hondenneus. Wat dat betreft zien we best een leuk stel. Metro hoopt maar het beste voor ze.

De eerste drie afleveringen van de Netflix-documentaire vind je nu hier.