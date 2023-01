Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bizar: Man laat volle bestelbus met lopende motor achter op Schiphol en neemt vliegtuig

Er gebeuren een hoop rare dingen op de wereld, en dat bleek gisteren maar weer. Toen reed er namelijk een volgeladen bestelbus naar Schiphol, liet de motor ‘gewoon draaien’ en pakte de bestuurder vervolgens het vliegtuig. Van de bestuurder was eerst geen enkel spoor te bekennen. Na wat onderzoek kwamen verbaasde leden van de marechaussee erachter dat de bezorger simpelweg dus het vliegtuig had gepakt.

Het is niet ongewoon dat pakketbezorgers kort hun bestelbus voor een vertrekhal parkeren. Even snel iets afleveren en hoppa, doorgaan. Dit keer ontbrak dat laatste element dus.

Bizarre situatie op Schiphol

Op Twitter vertelt de Koninklijke Marechaussee over de bizarre situatie. „Gisteravond stond een bestelbus vol pakketjes met draaiende motor voor vertrekhal 3 op Schiphol”, schrijft de Koninklijke Marechaussee. Op camerabeelden was te zien dat de bestuurder van de bestelbus had ingecheckt en vervolgens een vliegtuig had genomen. Het is niet bekend gemaakt waar de man naartoe is gevlogen. „Na onderzoek is de bus veilig bevonden.”

Wat de reden van het plotselinge vertrek van de man toch is, is nog niet bekend. De man zal een en ander hebben uit te leggen aan zijn baas. De eigenaar van het koeriersbedrijf heeft „vol verbazing de bestelbus met pakketjes opgehaald”.



Gisteravond stond een bestelbus vol pakketjes met draaiende motor voor vertrekhal 3 op Schiphol. Op de camera beelden was te zien dat de bestuurder incheckte en het vliegtuig had genomen. Na onderzoek door de TEV en explosieven speurhond Jodi🐶 is de bus veilig bevonden.

Actie met bestelbus geen strafbaar feit

De baas van de persoon die de bestelbus heeft laten staan is, heel logisch, niet bepaald blij. Hij werd gebeld om de bus op te halen en was net zo verbouwereerd als de beveiligers. „Vol verbazing heeft hij de bus opgehaald”, schrijft de marechaussee op social media.

Overigens is er van strafbaar feit geen sprake. Al laten de opsporingsdiensten het er niet direct bij zitten. „We willen wel weten waarom hij de bus op deze manier heeft gebruikt”, aldus de woordvoerder van de marechaussee. „Maar verder wordt dit vooral iets tussen hem en zijn werkgever.” Het zou gaan om een van de grotere koeriersbedrijven, maar om welke bezorgdienst het precies gaat is niet bekendgemaakt.