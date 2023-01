Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betonpompmachinist en crypto-ondernemer Joeri (25): ‘Er is niks mis met werken met je handen’

Doen wat je leuk vindt, of doen wat anderen van je verwachten? Voor vele starters en werknemers zal het een herkenbare spagaat zijn.Joeri van Vreeswijk (25) heeft echter een manier gevonden hoe hij met volle teugen van zijn werk kan genieten. Zowel op zijn eigen ‘kantoor’, als in het betonpompbedrijf van zijn oom.

Op LinkedIn deelt hij zijn verhaal en dat kan rekenen op de nodige reacties: „Al die likes zijn grappig, maar de reacties zijn het leukst. Heel veel mensen zijn het met me eens: slechte beroepen bestaan niet.”

Hoewel er wordt geschreeuwd om mensen in praktische beroepen, hebben werknemers binnen deze sector nog steeds te maken met hardnekkige stigma’s. Dat ondervindt Joeri aan den lijve. Want de reacties op zijn werk in de bouw, zijn nog altijd anders dan wanneer hij laat blijken dat hij product owner is en zijn eigen bedrijf heeft in de financiële sector, zegt hij aan de telefoon. „Als ik vertel over mijn werk in de bouw, vragen mensen steevast of ik dat voor altijd wil blijven doen. Daaraan merk ik dat mensen dat beroep niet als volwaardig zien.”

Tussen betonpompmachinist en commerciële econoom

„Terwijl ik op de havo zat, werkte ik al in het bouwbedrijf van mijn oom. Ik begon als hulpje, maar ik kon vrij snel machinist worden. Ik vond het werk ontzettend leuk. Tegelijkertijd vonden mijn ouders het belangrijk dat ik wel zou gaan studeren, zodat ik altijd een papiertje zou hebben, om op terug te vallen. Ik startte met bedrijfskunde, maar na een paar maanden besefte ik dat die studie niet bij mij paste. Mijn vader heeft toen voorgesteld naar een studiecoach te gaan, om te kijken waar mijn interesse écht ligt.” Toen kwam hij bij commerciële economie terecht.

De vierjarige opleiding heeft Joeri afgemaakt, maar daarnaast is hij altijd blijven werken in het bedrijf van zijn oom. „Soms werkte ik op donderdag en vrijdag twaalf uur per dag, terwijl mijn studiegenoten in de kroeg aan het zuipen waren. Niemand werkte daar verder in de bouw, dus ik was niet echt een gemiddelde student. Het werk gaf mij een hoop voldoening.”

Geen ‘volwaardig’ beroep

Na zijn afstuderen start Joeri zijn eigen bedrijf, náást het bouwwerk dat hij blijft doen. Hij heeft een grote financiële interesse en roept zijn digital only bedrijf ‘Allesovercrypto‘ in het leven. Nu combineert hij zijn twee passies: 50 procent van de tijd is hij buiten met zijn handen bezig. De andere 50 procent houdt hij zich bezig met financiële zaken. „Qua financiële beloning zit er niet eens zo’n groot verschil tussen de sectoren. Er moet vooral een maatschappelijke verandering plaatsvinden, in de manier waarop er naar praktische beroepen wordt gekeken.”

Qua beloning zit er niet eens zo’n groot verschil tussen de sectoren

Zelfs toen Joeri nog op de middelbare school zat, waren er mensen die vraagtekens zetten bij zijn werkzaamheden in de bouw. „Dat is toch niet iets om de rest van je leven te doen? Ga je dan nog wel studeren? Dat soort vragen kreeg ik.” Volgens hem is er een switch nodig. „Het is belangrijk dat jongeren leren dat het oké is, om niet het pad van de meeste studies te kiezen. Het is juist goed om je passie te kunnen uitvoeren. We moeten het als iets goeds zien, om met onze handen te werken.”

Voldoening en plezier, dát is belangrijk

Toch lijkt er al een voorzichtige verschuiving plaats te vinden, vervolgt hij. „De laatste tijd zie ik weleens spandoeken op bouwbedrijven, met leuzen erop die vertellen dat we onze kinderen moeten leren dat het oké is dat niet iedereen arts of advocaat wordt, dat timmerman worden ook goed is.”

„Het is het allerbelangrijkste dat je voldoening en plezier hebt in je werk. Of dat nu op kantoor is, of in de bouw, of als vrachtwagenchauffeur, dat maakt niet uit. Veel mensen vinden het leuk om te sparren op kantoor. Dat vind ik zelf ook, maar niet voor de hele week. Dan zou ik stuiteren op mijn stoel”, vertelt hij lachend.