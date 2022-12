Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Docuserie Harry en Meghan gemist? Dit zijn de tien highlights uit het tweede deel

Veel mensen hebben het erover: het tweede deel van de documentaireserie van Harry en Meghan is vandaag online gekomen. De verwachtingen van de kijkers zijn hoog, omdat na het eerste deel voorspeld werd dat we in het tweede deel heel wat zouden ontdekken. Er worden in ieder geval wel bijzondere uitspraken gedaan. Zo denkt Prins Harry dat zijn vrouw Meghan Markle in 2020 een miskraam kreeg door de berichtgeving van de Britse tabloid Daily Mail. Verder ‘haat’ hij zichzelf voor hoe hij omging met haar suïcidale gedachten, beschuldigt hij zijn broer van schreeuwen én praat hij over hun kinderen.

Het eerste deel verscheen een week geleden op Netflix. Metro maakt een top 10 met de meest schokkende uitspraken van Harry in het tweede en laatste deel van de docuserie.

Tien highlights uit tweede deel docu Harry en Meghan

1. ‘William schreeuwde naar mij tijdens een vergadering’

Volgens de Britse prins Harry heeft zijn oudere broer, prins William, naar hem geschreeuwd tijdens een meeting over de plannen van Harry en zijn vrouw Meghan om naar het buitenland te verhuizen. „Ik ging naar die meeting met hetzelfde voorstel dat we al in het openbaar hadden gedaan, om onze titels neer te leggen”, zegt Harry. „Toen ik daar aankwam, kreeg ik vijf opties. Nummer één was all-in, dat er niks veranderde, nummer vijf was all-out, dat we volledig vertrokken.” Harry zegt dat hij voor „optie drie” koos. „Half erin, half eruit. We zouden onze eigen banen hebben, maar ook werken ter ondersteuning van de koningin.”

Volgens Harry werd al snel duidelijk dat zijn idee „niet mogelijk was”. Met die uitspraak lijkt Harry te insinueren dat er eigenlijk maar twee opties waren, „all-in, of all-out”. Dat William tegen hem zou hebben geschreeuwd, noemt Harry „angstaanjagend”.

2. ‘Catherine geprezen, Meghan afgerekend voor zelfde dingen’

Volgens Harry kwam zijn schoonzus Catherine weg met dingen waar zijn vrouw Meghan juist op werd afgerekend. Volgens de prins zijn er vijfentwintig voorbeelden te noemen waarin Meghan werd „afgebrand” en Catherine „juist werd opgehemeld”.

Zo noemt Harry een aantal situaties, waarbij covers worden getoond van de Britse tabloids. Het gaat bijvoorbeeld om een jurk met blote schouder. Bij Meghan werd dat „not done” gevonden, terwijl Catherine erom werd geprezen. Ook haalt Harry voorbeelden aan waarin Meghan met een avocado te zien was, waar schande van werd gesproken. „Bij Catherine was dat niet het geval.” Tot slot is er nog een voorbeeld met schoenen die beide dames droegen. Volgens Harry werd Meghan ook toen gestraft, terwijl Catherine werd opgehemeld.

De Britse prins schaart dat onder de noemer racisme. „Veel mensen zien racisme als alleen het n-woord, maar dat is het niet alleen.”

3. ‘Lilibet lijkt op Diana, Archie op Meghan’

Lilibet, de 1-jarige dochter van prins Harry en Meghan, lijkt volgens haar vader veel op Diana. „Ik zie veel van mijn moeder in Lilibet”, zegt Harry. „Ze lijkt erg op de Spencers. Ze heeft dezelfde blauwe ogen. Een een soort van goud-roodachtig haar.” In zijn oudste kind, de 3-jarige Archie, ziet Harry juist veel van Meghan.

4. ‘Meghan kreeg een miskraam door The Daily Mail’

Harry geeft de Britse tabloid Daily Mail de schuld van de miskraam die zijn vrouw heeft gehad. „Ik geloof dat mijn vrouw een miskraam heeft gekregen door wat de Mail deed. Ik heb alles gezien”, zegt hij in de laatste aflevering van de zesdelige Netflix-docuserie over zichzelf en zijn vrouw. In juli 2020 verloren Meghan en Harry een kindje.

„Weten we nu absoluut zeker dat de miskraam daardoor is ontstaan? Natuurlijk niet”, zegt Harry. „Maar rekening houdend met de stress die de berichtgeving veroorzaakte, het gebrek aan slaap en de timing van de zwangerschap, kan ik zeggen dat de miskraam werd veroorzaakt door wat ze Meghan probeerden aan te doen.”

5. ‘William speelt een vies spelletje waar ik niet aan mee doe’

Volgens Harry heeft het communicatieteam van zijn oudere broer prins Williams bewust verhalen over hem en Meghan „gelekt bij de media”. Daarmee insinueert Harry dat zijn oudere broer dat deed om te voorkomen dat er verhalen over William en Catherine zouden verschijnen.

Harry omschrijft dat als „een vies spelletje”. „Ik heb dertig jaar ervaring achter de schermen en weet hoe dit systeem werkt. Je weet dat er wordt gelekt en er verhalen worden geplant. Als een communicatieteam een negatief verhaal wil voorkomen, zullen ze dat ruilen en je iets geven over een andere royal”, legt de prins uit. „Uiteindelijk werken de communicatieteams tegen elkaar.”

6. ‘Ik ging niet goed om met suïcidale gedachten van Meghan’

Volgens Harry benaderde hij de situatie als een lid van het koningshuis. „En niet als een echtgenoot”, legt hij uit. „Mijn gevoelens werden beheerst door mijn rol als lid van de Britse royal family.” Naar eigen zeggen was Harry „geprogrammeerd” en eraan „gewend” om zich zorgen te maken over bijvoorbeeld evenementen. „Wat als we te laat zijn? Dat vroeg ik me dan af.” De Britse prins „haat” zichzelf, nu hij op die periode terugkijkt.

Over de periode waarin Meghan met duistere gedachten te maken kreeg, zegt zij dat ze hulp wilde. „Maar dat mocht niet. Ze waren bang voor imagoschade. We zaten in een bubbel waarin we niks konden doen. Ik mocht mijn vrienden niet eens een foto sturen. Onze wereld werd steeds kleiner en kleiner.”

7. ‘Ik mis mijn oude leven soms’

Prins Harry mist een aantal aspecten van zijn oude leven, sinds hij en zijn vrouw Meghan een poos geleden hun koninklijke titels hebben neergelegd en zijn verhuisd naar de Verenigde Staten. Zo mist Harry de „chaotische familiebijeenkomsten” en het Verenigd Koninkrijk. „Deel uitmaken van het instituut betekent dat ik in het Verenigd Koninkrijk was, ik mis het VK. Ik mis mijn vrienden”, vervolgt hij. De 38-jarige Harry zegt dat hij „in het proces” ook een paar vrienden verloren is.

Dat Harry zijn thuisland mist, betekent niet dat hij ongelukkig is met de plek waar hij nu woont. „Het is een plek waarvan ik denk dat mijn moeder er uiteindelijk had kunnen wonen”, zegt Harry. De prins woont momenteel samen met zijn vrouw Meghan in Santa Barbara, in de staat Californië.

8. ‘Ik mocht mijn grootmoeder Elizabeth niet meer zien’

Harry is van mening dat hij ervan is weerhouden zijn grootmoeder koningin Elizabeth te zien. Volgens Harry had de Queen hem uitgenodigd om te komen praten, maar ging dat ineens niet meer door toen hij en Meghan op het vliegveld in het Verenigd Koninkrijk landden. „Ze wist dat we het moeilijk hadden”, zegt Harry. „En dus nodigde ze mij en Meghan uit. Toen het stel uit Vancouver overkwam, kregen ze echter te horen dat Elizabeth het druk had. Harry zegt dat hij zijn grootmoeder opbelde. „Ze zei me dat haar was verteld dat ze het te druk had. ‘Wauw…’ dacht ik.”

„Dit is wanneer een familie en een familiebedrijf met elkaar botsen”, zegt Meghan over het voorval.

9. ‘Meghan werd aan de wolven gevoerd’

Meghan verwachtte dat de geboorte van haar zoon Archie ervoor zou zorgen dat ze echt deel uit zou maken van de familie. Ze deed naar eigen zeggen ‘alles wat ze kon’ om de Britse royal family ‘trots te maken en echt deel uit te maken van de familie’. Die bubbel barstte volgens haar echter al snel. „Voor de media was het al duidelijk dat het paleis haar niet zou beschermen”, zegt Harry erover. „Snel verschenen er meer verhalen over Meghan in de tabloids.” Meghan: „Ik besefte dat ik niet alleen voor de wolven werd gegooid, ik werd ook aan de wolven gevoerd.”

10. ‘Het was nooit Meghans besluit om het Koningshuis te verlaten’

„Het was mijn besluit, Meghan heeft nooit gevraagd om te vertrekken”, zegt Harry. De Britse tabloids schreven dat het statement dat Harry en Meghan in het voorjaar van 2020 deelden, waarin zij vertelden hun titels neer te leggen, als een verrassing kwam voor koningin Elizabeth. „Het idee dat ik dit zou doen zonder met mijn grootmoeder te overleggen, dat zou ik nooit doen. Ik heb zoveel respect voor haar”, zegt Harry daarover. „Dit was al maanden aan de gang”, zegt Meghan.

Het droevigste aan alles vond Harry „de kloof die ontstond” tussen zijn oudere broer, William. „Hij staat nu aan de andere kant van het instituut. Ik snap het wel, want het is een deel van zijn nalatenschap. In zekere mate zit het in hem ingeprent dat het een deel van zijn verantwoordelijkheid is dat het instituut overleeft.”