Vliegreis op de planning? Dan hoef je waarschijnlijk geen mondkapje meer op

Staat er een vliegreis op de planning? Dan hoef je waarschijnlijk vanaf volgende week zaterdag geen mondkapje meer te dragen op het vliegveld of in het vliegtuig. Het Europese advies is om de mondkapjesplicht af te schaffen en het lijkt erop dat het Nederlandse kabinet dat advies volgt.

Het zou het laatste staartje zijn van de nog geldende coronamaatregelen in Nederland (op een aantal basisregels na). Haagse bronnen bevestigen aan De Telegraaf dat ook de mondkapjesplicht voor het vliegverkeer op z’n eind komt.

Mondkapjesplicht verdwijnt voor vliegvelden en vliegtuigen

Het Europese advies is afkomstig van het Europese luchtvaartagenschap EASA en de gezondheidsdienst ECDC. Zij willen dat de mondkapjesplicht vanaf aanstaande maandag op alle Europese luchthavens vervalt. En dat betekent dat naar verwachting ook het Nederlandse kabinet tot deze beslissing komt.

Waar eerst het Outbreak Management Team (OMT) de leidende adviezen voor de coronamaatregelen uitsprak, wordt die rol momenteel vervuld door het RIVM. Zij zullen zich ook nog over de mondkapjesplicht op vliegvelden buigen, maar waarschijnlijk klinkt hun advies hetzelfde als het Europese. Naar verwachting stuurt het RIVM vandaag aan eind van de dag een advies naar de Tweede Kamer.

Groen licht RIVM voor verdwijnen mondkapje

Als het RIVM groen licht geeft, dan wordt het loslaten van de mondkapjesplicht vrijdag behandeld door de ministerraad. Volgende week zaterdag gaat dit besluit dan in en kunnen passagiers zonder mondkapjes luchthavens en vliegtuigen betreden.

In sommige Europese landen geldt nog steeds een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Het ECDC waarschuwde daar al voor. Landen waar deze plicht in het ov nog geldt, zullen naar verwachting ook nog een mondkapje vragen op luchthavens.

Coronareisbewijs blijft

De Europese Unie besloot eerder dat het coronareisbewijs wel blijft gelden. Dat betekent dat je voor een vliegreis nog steeds een herstel-, vaccinatie- of testbewijs nodig hebt om over de grens te kunnen. Vorige week besloot het Europees Parlement om dit bewijs, wat DCC heet, tot 1 juli 2023 te verlengen.