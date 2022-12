Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gouverneur Bali: ‘Indonesisch verbod op seks buiten het huwelijk vormt geen risico voor toeristen’

Geen seks voor het huwelijk: die norm lijkt decennia geleden al vervaagd te zijn voor ons hier in Nederland. In Indonesië daarentegen niet. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Bali seks buiten het huwelijk strafbaar gaat maken. Dat zorgt voor een hoop zorgen onder toeristen. Juist omdat die zo belangrijk zijn voor de economie van het eiland, maakt de gouverneur voor die groep een uitzondering.

Mensen die „Bali bezoeken hoeven zich geen zorgen te maken over het ingaan van dat strafrecht”, zei hij.

Geen primeur van Bali

De toeristensector vreesde een week geleden nog dat bezoekers hun tripje naar Bali zouden overslaan als het verbod ingaat. Dat gebeurt overigens pas over drie jaar. Onder de voorstellen kan buitenechtelijke seks worden bestraft met een half jaar tot een jaar gevangenisstraf. Met de wet wil het land vreemdgaan voorkomen, meldt Bali zelf.

💔 Oneerlijk tegenover LHBTQI'ers Mensenrechtenactivisten waarschuwen dat de nieuwe regels grote gevolgen kunnen hebben voor de miljoenen stellen die ongetrouwd samenwonen in het land. De vrees bestaat dat de wetgeving zeer nadelig zal uitpakken voor LHBTQI’ers: Indonesië biedt partners van hetzelfde geslacht niet de mogelijkheid om te trouwen.

Inwoners van het eiland wijzen erop dat het niet voor het eerst is dat er wordt voorgesteld om buitenechtelijke seks aan banden te leggen. In 2019 gingen tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen vergelijkbare voorstellen.

Geen controles bij je vakantiebestemming.

Bali’s overheid verzekert dat „er niet gecheckt gaat worden op burgerlijke staat wanneer je incheckt bij bijvoorbeeld een hotel, gastgezin, spa of villa”, zegt gouverneur Wayan Koster. Om het bedrijfsleven en kritische parlementsleden enigszins tegemoet te komen is daarom in de teksten over seks en ongehuwd samenleven opgenomen dat alleen echtgenoten, ouders of kinderen aangifte kunnen doen.

Wayan ontkent ook dat er vluchten en vakanties zijn geannuleerd door deze regelgeving. Hij noemde geruchten daarvan een „hoax”. Om zijn gelijk aan te tonen liet hij data zien van reisbureaus en vluchtmaatschappijen.