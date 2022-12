Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de zorgkosten per persoon per jaar in Nederland en andere EU-landen

De zorgpremies gaan door de stijgende zorgkosten in Nederland omhoog. Door over te stappen naar een andere zorgverzekering kun je op individueel niveau al gauw een paar honderd euro per jaar besparen. Maar dan rest de vraag: hoe hoog zijn die zorgkosten nu eigenlijk? En waar staat Nederland als het gaat om de gezondheidszorguitgaven, ten opzichte van andere landen in Europa?

Om maar met de deur in huis te vallen, de zorgkosten per inwoner in Nederland zijn op één land na het hoogste van alle EU-landen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, in samenwerking met OESO en Eurostat. Nu zijn de prijsverschillen binnen de Europese Unie natuurlijk groot: daarom zijn de bedragen gecorrigeerd voor de prijsverschillen tussen landen.

Zo hoog waren de zorgkosten

De gezondheidszorguitgaven bedroegen in 2020 in Nederland 5108 euro per persoon. Het enige andere land binnen de EU waar deze kosten nog hoger waren, is Duitsland. Daar waren de zorgkosten per inwoner 5736 euro. Ter vergelijking: in Roemenië bedroegen de – gecorrigeerde – gezondheidszorguitgaven 1696 euro per inwoner van het land. Een behoorlijk verschil, dus.

De cijfers hieronder zijn de meest recente en net gepubliceerde cijfers van het CBS.

💡 De top 5 van EU-landen met de hoogste zorguitgaven per inwoner Duitsland – 5736 euro Nederland – 5108 euro Oostenrijk – 4862 euro Zweden – 4759 euro Denemarken – 4706 euro

Wie betaalt die kosten?

Toch betalen Nederlanders zelf relatief weinig aan al die gezondheidszorguitgaven. Slechts 9,3 procent wordt door onszelf afgerekend, als we kijken naar de zorgkosten die we gemiddeld per inwoner maken. Daarmee staat Nederland op plaats drie, wanneer er wordt gekeken naar het kleinste eigen aandeel in de betalingen aan zorg. Alleen in Frankrijk en Luxemburg betalen mensen zelf nog minder. In Frankrijk betalen mensen relatief gezien slechts 8,9 procent en Luxemburg is koploper binnen de EU met 8,4 procent.