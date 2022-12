Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kerstspecial van de Meilandjes vindt op deze bestemming plaats

De laatste aflevering van het zevende seizoen van Chateau Meiland werd afgelopen maandag uitgezonden op televisie. Maar niet getreurd, net als voorgaande jaren is de chaotische familie opnieuw te zien in een kerstspecial. Niet ergens in een Scandinavisch land of in Tirol, maar juist op een warme bestemming.

Deze zomer werd door een verslaggever gevraagd of ze van de grote tuin een groot lichtparadijs gingen maken voor Kerstmis. Toen verklapte Maxime al dat ze op reis zouden gaan. Destijds reageerde Martien geschrokken, maar Maxime stelde hem gerust: „Ik heb nog geen bestemming genoemd hoor, pap.”

Kerstmarkten voor familie Meiland

De Meilandjes gaan een zonnige cruise maken op de Middellandse Zee. Dat vertelt entertainmentdeskundige Bart Ettekoven in Shownieuws. De familie reist onder andere af naar Barcelona om een kerstmarkt te bezoeken. Van wintersport-achtige taferelen is dus dit jaar geen sprake. Nee, Martien, Erica, Maxime en Montana zoeken juist de warmte op, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Eerder vierden Martien en Erica Kerstmis in hun chateau in Frankrijk, in Lapland en in Val Thorens.

De entertainmentdeskundige voegt toe dat de familie „as we speak daar zijn” op de cruise, of net terug.

Geruchten over een nieuw pension

Het blijft natuurlijk niet bij slechts een kerstspecial van Chateau Meiland. Er gaan geruchten rond dat Martien en Erica een nieuw pension in hun woonplaats Noordwijk hebben gekocht, waar zij een bed and breakfast van willen maken. Dat is opmerkelijk, want bij het sluiten van het Chateau in Frankrijk vertelde Martien nog dat hij er „niet aan moet denken” om ooit opnieuw te koken voor gasten. Het lijkt erop alsof hij dus toch van gedachten is veranderd.

Weet je vanavond nou niet wat je moet kijken doordat Chateau Meiland voor nu gestopt is? Gelukkig zijn er altijd nog hilarische fragmenten van die je terug kunt kijken.