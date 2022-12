Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Migranten leiden vliegtuigpersoneel om de tuin met neppe zwangerschap en vluchten na noodlanding

Er zijn vandaag 28 migranten uit het vliegtuig ontsnapt op de luchthaven van Barcelona. Eén van de passagiers veinsde een medische noodsituatie, waardoor de migranten hun kans schoon zagen om te vluchten.

Het verkeersvliegtuig had 228 passagiers aan boord en was vanaf het Marokkaanse Casablanca onderweg naar Istanbul in Turkije. De Spaanse luchtverkeersleiding kreeg te horen dat er een medische noodsituatie aan boord was: een zwangere vrouw die op het punt zou staan te bevallen. Het toestel landde vervolgens in Barcelona, waar de politie en medici aan boord gingen.

Helft van ontsnapte migranten alweer opgepakt door de politie

Zodra de deuren van het vliegtuig opengingen, vluchtten de migranten het toestel uit en maakten ze zich uit de voeten. Spaanse media meldden dat de politie inmiddels de helft van de ontsnapte migranten heeft opgepakt. Van de veertien migranten die zijn opgepakt, zijn er vijf weer in het vliegtuig gezet. De rest wordt naar Marokko gedeporteerd.

De ‘zwangere’ vrouw is van boord gehaald en in het ziekenhuis onderzocht. Daar bleek dat de vrouw helemaal niet in verwachting is. Ze zou onderdeel van het plan zijn geweest en is daarom aangehouden.

Vorig jaar gebeurde hetzelfde in Palma de Mallorca

De afgelopen jaren hebben tienduizenden Afrikaanse migranten geprobeerd om de Middellandse Zee over te steken om Spanje te bereiken. Ook het excuus van een medisch noodgeval is geen nieuwe manier om Spanje illegaal binnen te komen. Sterker nog: een soortgelijk incident deed zich vorig jaar in Palma de Mallorca voor, tijdens een vlucht met dezelfde route.

Een twintigtal illegale migranten slaagde erin het vliegtuig uit te komen na een noodlanding voor een gespeeld medisch noodgeval rond een ‘suikerpatiënt’. Hierbij zijn twaalf passagiers gevonden en opgepakt, terwijl twaalf passagiers wisten te ontkomen. Dit waren bijna allemaal Marokkaanse staatsburgers. Het incident riep veel vragen op over de veiligheid van luchthavens in Europa.