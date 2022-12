Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veldbestormer WK dankzij FIFA-baas Infantino vrijgelaten: ‘Je bent gelukkige man’

Mario Ferri, de man die het veld bestormde tijdens de WK-wedstrijd tussen Portugal en Uruguay en met een regenboogvlag in zijn hand voorbij kwam rennen werd dankzij FIFA-baas Gianni Infantino weer vrijgelaten.

Dat vertelt Ferri aan het Duitse medium Bild. Over de ontmoeting met Infantiono zegt hij: „Ik zag een kale, goed geklede man op me afkomen. Toen hij dichterbij kwam, kon ik het bijna niet geloven dat het daadwerkelijk Gianni Infantino was.”

Ferri ook tijden WK 2010 en 2014 het veld op

De FIFA-president had Mario Ferri herkend van het WK in Zuid-Afrika in 2010. Ook toen rende Ferri het veld op tijdens WK-wedstrijden om te protesteren. En ook in 2014 in Brazilië lukte het hem.

➡️ Wie is de man met de vlag? De man van het eerste protest op het WK in Qatar is een 35-jarige Italiaan. Goed nieuws voor hem: kort na zijn aanhouding blijkt hij vrijgelaten. Hij wordt niet vervolgd en mag in Qatar blijven, melden verscheidene bronnen. De activist heet Mario Ferri, bijgenaamd de Valk. Hij is zelf voetballer, maar op het voetbalveld is hij vooral bekend omdat hij wedstrijden vaker met dergelijke acties heeft verstoord. Hij speelde volgens mediaberichten voor het laatst voor een Indiase club, United Sports Club in Calcutta.

Volgens Ferri maakte Infantino ook nog een grap tijdens hun ontmoeting. „Waarom zoek je geen vriendin, in plaats van dit soort streken uit te halen?” Ferri zegt dat hij er wel om kon lachen en heeft zich verontschuldigd voor zijn actie. Hij vergelijkt het bestormen van het veld met verstoppertje, maar dan één tegen duizend.



Must be a very brave fan to invade stadium in Qatar???pic.twitter.com/HK5MnkZN64 — V.M Mlungu (@TheVeZzy) November 28, 2022

Na de grappen die de twee over en weer maakten, zou Infantino ter zake zijn gekomen. „Oké, misschien kan ik je helpen”, zei hij. Volgens Ferri liep de FIFA-baas vervolgens een andere kamer in. Toen hij terugkwam zei hij: „Je bent een gelukkige man”. En mocht Ferri weer gaan.

Veel lof voor protestactie

Hoewel het protest van Ferri slechts enkele seconden in beeld was, kreeg hij veel lof voor zijn protestactie. „Als de KNVB toch eens 1 procent lef had van wat de Italiaan op het veld liet zien”, was één van de reacties. Ferri kreeg dan ook vooral complimenten over zijn lef. Sommige mensen noemden hem zelfs de moedigste man op aarde.