Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trump gaat opnieuw proberen president van de VS te worden

Donald Trump gaat het nog eens proberen: een gooi doen naar het Amerikaanse presidentschap. Gisteren (lokale tijd) leverde hij de vereiste papieren daarvoor in bij de federale verkiezingscommissie, de FEC. Daarna maakte hij zijn ‘grote aankondiging’ bekend vanaf zijn landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach.

Trump is met deze aankondiging de eerste formele kandidaat voor de Republikeinse presidentsnominatie in de verkiezingen van 2024. Als andere kanshebbers op de Republikeinse presidentsnominatie worden onder anderen de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, en zijn eigen voormalige vicepresident Mike Pence genoemd.

De toespraak van de oud-president is live op Amerikaanse televisie uitgezonden. Trump sprak honderden supporters toe in een met kroonluchters en tientallen Amerikaanse vlaggen versierde balzaal. „Om Amerika weer groot te maken, kondig ik vanavond mijn kandidatuur voor het presidentschap van de Verenigde Staten aan”, zei Trump tegen een juichende menigte van donoren en trouwe aanhangers.

Trump wil weer president worden

Trump is erg op tijd met deze aankondiging. De VS staat dan wel bekend om de lange presidentiële campagnes, maar deze keer komt het nieuws ongebruikelijk vroeg. In Washington zien ze deze timing als een poging andere Republikeinen de pas af te snijden – en om mogelijke strafrechtelijke vervolging af te wenden.

Trump is het doelwit van meerdere onderzoeken naar zijn gedrag voor, tijdens en na zijn eerste termijn als president, van 2017 tot 2021. Deze omvatten beschuldigingen van fraude door zijn familiebedrijf, zijn rol bij de aanval van vorig jaar op het Amerikaanse Capitool, zijn poging om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken en het bezit van geheime documenten in Mar-a-Lago.

Nu Trump een verklaarde kandidaat is, kan minister Merrick Garland van Justitie gedwongen worden een speciale raadsman aan te stellen om de verschillende onderzoeken van justitie naar de voormalige president voort te zetten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

TRUMP: "This will not be my campaign. This will be our campaign all together. Because the only force strong enough to defeat the massive corruption we are up against is you, the American people." pic.twitter.com/ZaOC3PFtoA — MAGA War Room (@MAGAIncWarRoom) November 16, 2022

Twee niet-opvolgende termen komt weinig voor

Trump speelde een actieve rol in de recente tussentijdse verkiezingen en rekruteerde en promootte kandidaten die zijn beweringen overnamen dat de verkiezingen van 2020 van hem waren gestolen door wijdverbreide stemfraude. Veel van zijn kandidaten verloren echter in cruciale staten, wat enkele prominente Republikeinen ertoe bracht hem openlijk de schuld te geven van het feit dat de partij de controle over de Senaat niet wist over te nemen. De Republikeinen liggen wel nog op schema om de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden over te nemen, maar met een kleinere meerderheid dan was verwacht.

Mocht Trump in 2024 de presidentsverkiezingen winnen, dan wordt hij de tweede Amerikaanse president ooit die twee niet-opeenvolgende termijnen dient. Grover Cleveland, wiens tweede periode eindigde in 1897, was de eerste en laatste die dit lukte.

De Democratische president Joe Biden zei vorige week dat hij van plan is zich kandidaat te stellen voor herverkiezing en dat hij waarschijnlijk begin volgend jaar een definitief besluit daarover neemt. In een eerste reactie op Trumps kandidatuur zei de 79-jarige Biden dat Trump „Amerika heeft laten zakken” en dat hij dit in een tweede termijn opnieuw zou doen.