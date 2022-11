Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vier jonge vrouwen overlijden bij poging selfie maken bij waterval

Vijf jonge vrouwen zijn afgelopen weekend van een klif gevallen bij een poging om een selfie te maken bij een waterval. Vier van de vijf vrouwen overleefden deze val niet en verdronken toen ze in het water terechtkwamen. Het vijfde slachtoffer overleefde het wel, maar vecht momenteel in het ziekenhuis voor haar leven.

De slachtoffers zijn 19 en 20 jaar oud, zo meldde het AD vanochtend.

Selfie op de rand van een klif

Het drama vond plaats bij de watervallen van Kitawada, op de grens tussen de staten Karnataka en Maharashtra in India. Veertig studenten uit Belagavi waren op een dagtrip naar de watervallen. Toen vijf van de studenten op de rand van de waterval een selfie probeerden te maken, zou één van hen zijn uitgegleden.

Omdat de vrouwen volgens lokale media elkaars handen vasthielden, vielen alle vijf van de klif. Vier van de vijf overleefden de val niet en verdronken in het water. Het vijfde slachtoffer kon gered worden en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Meeste selfiedoden in de VS, Pakistan, India en Rusland

Uit een onderzoek van het All India Institute of Medical Sciences bleek eind 2018 dat de meeste selfiedoden voorkomen in de Verenigde Staten, Pakistan, India en Rusland. 72 procent is man. Vrouwen maken wel meer selfies, maar mannen nemen daarbij vaker risico’s. En dat gaat dus ook vaker fout. Wat niet zo verrassend is: de meeste selfiedoden zijn onder de 30 jaar.

De belangrijkste doodsoorzaak bij het nemen van een selfie is verdrinking, blijkt uit het onderzoek. Ook vallen veel selfiedoden door incidenten met vervoersmiddelen, bijvoorbeeld bij het nemen van een zelfportret voor een aankomende trein.

Op sommige plekken is er daarom zelfs een verbod op selfies ingesteld. Er staan bijvoorbeeld op berghellingen in Thailand bordjes met waarschuwingen. Ook komen er extra landingsplateaus voor helikopters bij, zodat hulpdiensten snel bij slachtoffers kunnen komen.