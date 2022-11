Dit zijn de uitslagen van de Amerikaanse midterm-verkiezingen

De Republikeinse partij heeft de meerderheid in het Huis te pakken. Peilingbureau Edison Research constateerde vannacht dat de Republikeinen de benodigde 218 zetels hebben behaald die nodig zijn voor een meerderheid. Een klinkende overwinning werd het zeker niet, terwijl dat wel was voorspeld.

Amerikanen gingen afgelopen dinsdag, op 8 november, naar de stembus voor de belangrijke tussentijdse verkiezingen: de zogeheten midterms. Daarbij wordt gestemd voor onder meer het Huis van Afgevaardigden, een deel van de Senaat en een deel van de gouverneurs.

Voor deze verkiezingen hadden de Democraten nog de meerderheid in beide kamers. Er werd voorspeld dat de Republikeinse Partij een grote overwinning zou boeken, maar de voorspelde ‘rode golf’ die over het land zou trekken bleef uit. Opvallend was dat vooral Republikeinse kandidaten die worden gesteund door Donald Trump lager scoorden van verwacht. De kritiek op de oud-president zwelt dan ook aan binnen de partij, wat hem er overigens niet van weerhield om aan te kondigen dat hij opnieuw een gooi naar het presidentschap gaat doen.

Dit weekend werd al duidelijk dat de Democraten een meerderheid in de Senaat behouden. De Democratische senator Catherine Cortez Masto won in een nek-aan-nekrace in de staat Nevada van haar Republikeinse tegenstander Adam Laxalt. Hiermee blijven de Democraten in de Senaat de controle behouden.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Kevin McCarthy, de Republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden, gefeliciteerd met de overwinning. McCarthy volgt Nancy Pelosi als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Biden zegt er naar uit te kijken om samen te werken met de Republikeinen in het Huis om zo „resultaten te bereiken voor hardwerkende families”. Ook zei hij: „Het Amerikaanse volk wil dat we iets voor elkaar krijgen. Ik ben bereid met iedereen, Republikeinen of Democraten, samen te werken om dat voor hen te bewerkstelligen.”

Last week’s elections demonstrated the strength and resilience of American democracy. There was a statement that, in America, the will of the people prevails.

I congratulate Leader McCarthy on his House majority, and am ready to work together for American families.

