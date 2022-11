Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Anne-Marie Rozing

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Anne Marie Rozing

Anne-Marie Rozing (37 jaar) is nieuwslezer in de ochtendshow van Mattie & Marieke op Qmusic. Ze is een fervent podcast-luisteraar met een voorliefde voor true-crime verhalen. Op de radio deelt ze regelmatig haar podcasttips met de luisteraars. Anne-Marie woont in Amsterdam, samen met haar vriendin Laura.

De podcast top 5 van Anne-Marie Rozing:

1. Onland

Meeslepend verhaal over de moord op de 12-jarige Rinie 50 jaar jaar geleden. In deze podcast gaat oude buurjongen van Rinie, maker Joost Engelberts, op zoek naar antwoorden. Hij reist daarvoor terug naar z’n geboorteplek, het Onland in de Achterhoek. Hij komt erachter welke impact de moord heeft gehad op de kleine gemeenschap. Een ontroerend verhaal, goed verteld met mooie vormgeving.

2. De zwarte dag van hans

Spannende podcast over de mysterieuze dood van oud-MIVD’er Hans van de Ven. Hij wordt dood gevonden in zijn badkamer, natuurlijke dood wordt er in eerste instantie gezegd. Maar welke rol speelt de vrouw Annique Botermans in de laatste dagen van zijn leven? Met veel kunde gemaakt door AD-journalist Koen Voskuil.

3. De coupe van Qatar

In deze podcast van NRC draait het om de vraag, hoe heeft Qatar het WK kunnen krijgen? Wat is de rol van de FIFA daar in geweest en waarom is Qatar zo geïnteresseerd in het internationale voetbal? Heel interessant, je leer wat over het land en je krijgt een heel helder beeld van de machtige en ook corrupte wereld achter het voetbal.

4. De dag

Fijne dagelijkse nieuwspodcast van Radio 1, gemaakt door Elisabeth Steinz. Iedere dag wordt één actueel onderwerp verder uitgediept. Toegankelijke verhalen, boeiende interviews en prettig verteld. Na het luisteren van deze podcast weet je altijd net iets meer.

5. Tussen dertig en doodgaan

Heerlijke podcast van schrijvers Malou Holshuijsen en Tatjana Almuli. Geen ‘vrouwengezeur’ of geklets maar echte, humoristische verhalen uit het leven. Met vragen als: ‘Kan ik tegen mijn vrienden zeggen dat ik hun kinderen haat?’

