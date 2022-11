Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gruwelijke details rechtszaak Sandra H.: ‘Lichaam van liefdesrivale lag wekenlang in het pashokje van mijn winkel’

De Belgische Sandra H. verscheen vandaag voor het eerst voor de rechtbank voor de moord op haar Nederlandse liefdesrivale, Ichelle van de Velde. Hier kwamen een aantal lugubere details naar boven. Zo lag het lichaam van Van de Velde wekenlang in het pashokje van H.’s winkel en liet ze haar zoons delen van het stoffelijk overschot naar haar auto dragen, zonder dat ze wisten wat ze precies versleepten.

De 29-jarige Van der Velde verdween op 15 december 2020. Hoewel haar vrienden en familie nog wel enkele sms’jes vanaf haar mobiele telefoon ontvingen, roken zij meteen onraad: het taalgebruik deed vermoeden dat ze door iemand anders waren verstuurd.

Het oog van de politie viel al snel op de 46-jarige H., een eigenaresse van een spirituele winkel die zich enkele panden naast de zaak van het slachtoffer bevond. H. en Van de Velde waren vriendinnen, maar kregen het kort voor de verdwijning met elkaar aan de stok. Het slachtoffer en de echtgenoot van H. zouden na het aangaan van een driehoeksrelatie verliefd op elkaar zijn geworden. De echtgenoot van H. zou H. hebben medegedeeld dat hij verder wilde met de jongere Zeeuwse.

Sandra H.: ‘Alles zag zwart voor mijn ogen’

H. ontkent in de rechtbank dat ze van plan van om Van de Velde van het leven te beroven. „We waren vriendinnen en ik had me erbij neergelegd dat zij een relatie hadden”, beweert ze. Ze zegt dat ze haar enkel wilde waarschuwen. „Hij zou Ichelle bezwangeren en dan kon ze niet meer van hem afkomen. Ik wilde niet dat zij hetzelfde zou meemaken als ik.”

Volgens H. dronken zij en het slachtoffer koffie in de keuken van haar winkel en rookten ze sigaretten. Daarbij zouden de vrouwen „in discussie zijn geraakt”. De Belgische zegt dat Van de Velde haar duwde, waardoor ze op de grond viel en haar pink bezeerde. „Toen keek Ichelle even naar mij en draaide ze zich om. Iets in mijn hoofd zei: ‘Die krijg je terug’. Ik duwde terug en toen is Ichelles hoofd tegen de rand van de verwarming gevallen.”

Na de val tegen de verwarming zou Van de Velde bewusteloos zijn geraakt. Volgens H. „ademde ze bijna niet meer”. „Ik ben op de grond gaan zitten en heb haar omgedraaid. Ik kon niet meer nuchter nadenken. Alles zag zwart voor mijn ogen. Ik raakte in paniek. Toen heb ik zachtjes haar keel dichtgeknepen”, vertelt ze.

H. verstopte lichaam Van der Velde in pashokje

De familie en politie waren na de vermissing naarstig op zoek naar Van der Velde. Nu blijkt dat H. haar wekenlang in haar winkel verstopte. Op 5 januari 2021 waren de moeder en broer van het slachtoffer daar zelfs aanwezig om navraag te doen, terwijl het stoffelijk overschot er nog steeds lag. „Ze lag nog helemaal heel in het pashokje. Ik had er allemaal dozen voor gezet en heel veel wierook gestookt”, zegt H. daarover in de rechtbank „Ik heb daarvoor geprobeerd om haar zo uit de winkel te krijgen, maar kreeg haar niet opgetild.”

Daarna kocht ze een handbijl en een zaag om het lijk in stukken te snijden. Die delen stopte ze in verschillende vuilniszakken, waarmee ze lange tijd rondreed in haar auto. De stank probeerde ze te maskeren met een ontgeurder. Nadat H. de eerste zakken in een kanaal dumpte, hield ze nog een deel van het lichaam in een garage. De Belgische liet onder andere twee van haar zoons verpakte delen van het stoffelijk overschot naar haar auto dragen, zonder dat de kinderen wisten wat ze versleepten. Lichaamsdelen van de in stukken gehakte en gezaagde Ichelle werden uiteindelijk tien weken na haar verdwijning teruggevonden in een kanaal.