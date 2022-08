Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sigrid Kaag onwel naar ziekenhuis en mist stikstofdebat

Sigrid Kaag, onze minister van Financiën en D66-leider, is vandaag onwel geworden. Eerder meldde zij zich al ziek voor het beladen stikstofdebat, maar Kaag laat weten dat zij naar het ziekenhuis moet. En dat terwijl haar rol in dit actuele debat behoorlijk van belang is.

Eerder deze ochtend klonk al dat minister Kaag niet aanwezig zou zijn bij een ingelast Tweede Kamerdebat over de stikstofproblematiek. Aanleiding voor dat debat zijn de woorden van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) die voor de nodige ophef zorgden.

Sigrid Kaag onwel en naar het ziekenhuis

„Tot mijn spijt kan ik vandaag niet deelnemen aan het debat. Vanochtend werd ik onwel en ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Ik hoop mijn werk snel weer te hervatten”, schrijft de D66-leider op Twitter.



Toen minister Kaag zich vanochtend afmeldde voor het debat, vroegen critici af of het debat dan wel door moest gaan. Kaag heeft namelijk een belangrijke rol in de stikstofkwestie omdat haar partij groot voorstander is voor het actief terugdringen van de stikstof-uitstoot in Nederland. Daarnaast sprak zij gisteren uit dat zij het vertrouwen in Hoekstra kwijt zou zijn. Onder meer PVV-leider Geert Wilders benadrukte dat Kaag vandaag aanwezig moest zijn bij het debat.



Als het vertrouwen weg is zeg ik tegen mevrouw Kaag – die nu ziek thuis zit – ga dan ook weg met uw hele kabinet. U kunt geen land besturen als u elkaar niet vertrouwt!#TweedeKamer #PVV #Wilders #Kaag pic.twitter.com/qtlMLtF9Nm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 23, 2022

Stikstofdebat door woorden Wopke Hoekstra

Minister Hoekstra gaf afgelopen vrijdag een interview aan het AD. De CDA-leider krabbelde daarin terug in zijn visie op de stikstofdoelen. Volgens hem waren deze „niet heilig” voor zijn partij. Iets waar de andere coalitiepartijen niet van op de hoogte waren en wat voor verbazing binnen het kabinet zorgt.

Het kabinet heeft als doel om in 2030 de stikstofuitstoot met de helft te verlagen. Dit doel werd ook vastgelegd in het regeerakkoord. Hoekstra houdt zich niet zo nauw meer vast aan die einddatum. „Boeren moeten ook een eerlijke boterham kunnen verdienen. Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen. Maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen. Nu zijn we nergens, zitten heel veel partijen niet eens aan tafel, en zonder de uitvoerders heb je helemaal niks”, sprak de minister daarover.



