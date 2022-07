Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oppassen geblazen: Salmonella aangetroffen in Hollandse garnalen

In de Hollandse garnalen van het merk SOLT is salmonella aangetroffen. Het product met de houdbaarheidsdatum 01-08-2022 wordt daarom uit alle winkels teruggeroepen, meldt biologische groothandel Udea.

De salmonellabacterie kan buikklachten en voedselvergiftiging veroorzaken bij mensen. Meestal zijn de klachten na maximaal een week voorbij. Bij ouderen of kleine kinderen kan salmonella voor ernstigere problemen zorgen, dus het is verstandig om deze garnalen direct weg te gooien.

Salmonella

Winkels die de garnalen hebben ingekocht, kunnen het product terugsturen naar Udea. Consumenten krijgen het advies om de garnalen niet te eten. Udea is onder meer franchisegever van Ekoplaza.

Salmonella komt vooral voor in rauw vlees, met name in varkensvlees en kip. Maar ook van het eten van eieren, rauwe melk, melkproducten, vis en garnalen kun je ziek worden. Normaal gesproken veroorzaakt het eten van besmet vlees niet direct een infectie. Pas wanneer de bacteriën zich op het voedsel hebben kunnen vermeerderen, ontstaat infectiegevaar. Dit is het geval wanneer producten niet voldoende gekoeld bewaard zijn of wanneer producten niet goed verhit worden. De salmonellabacterie wordt gedood wanneer een product geheel – dus ook aan de binnenkant – tot 70 °C verhit wordt. Invriezen en koelen van producten doodt de bacterie niet, maar gaat wel vermeerdering tegen. Voornamelijk ouderen en kinderen met een verzwakt immuunsysteem zijn een risicogroep voor een salmonella infectie. Zij zijn gevoeliger voor uitdroging met daarbij heftige diarree en eventueel overgeven, en het immuunsysteem kan infecties soms minder goed opruimen.

Mocht je bang zijn dat je bij een restaurant gaat eten waar men zich niet aan de hygiënevoorschriften houdt, dan kun je altijd kijken naar ‘de zwarte lijst’ van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Daar staan een tiental restaurants op, die een verscherpt toezicht krijgen. Zo zijn er een aantal restaurants in Amsterdam, waar het personeel onvoldoende hygiënevoorschriften toepasten in hun werk. Dit zijn voornamelijk restaurants in het centrum van Amsterdam.