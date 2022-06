Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boris Johnson: ‘Oekraïne moet songfestival gewoon organiseren’

De Britse premier Boris Johnson pleit ervoor om het Eurovisie Songfestival volgend jaar alsnog in Oekraïne te vieren. „Ik vind gewoon dat zij het moeten doen”, zei hij tegen de pers na een bezoek aan Kiev.

Traditiegetrouw organiseert de winnaar van het Songfestival de volgende editie, maar dat zal volgens jaar anders zijn. Gisteren werd bekend dat er definitief een streep is gezet door het idee om het evenement ondanks de oorlog in Oekraïne te laten plaatsvinden. De European Broadcasting Union (EBU), de overkoepelende organisator van het Songfestival, stelt dat het gezien de oorlog in Oekraïne niet veilig genoeg is om het evenement volgend jaar in dat land te organiseren.

Songfestival in door oorlog verscheurd land te complex

Ook zou het veel te complex zijn om het evenement nu in Oekraïne te organiseren. De EBU stipt in een verklaring aan dat het songfestival één van „de meest complexe tv-producties ter wereld” is. Jaarlijks werken er duizenden mensen aan. Ook zijn er zeker twaalf maanden nodig om het evenement te organiseren. Er is daarom nu al sprake van vertraging. Langer wachten met een beslissing was dus geen optie, zo stelt de EBU.

Engeland wordt nu overwogen als plaatsvervanger om het Songfestival te organiseren. „Ik zou het uiteraard geweldig vinden als het in dit land wordt georganiseerd, maar het is een feit dat Oekraïne heeft gewonnen en het daarom verdient”, zei Johnson „Ik vind daarom dat zij het gewoon moeten doen.”

‘Besluit zonder discussies genomen’

En niet alleen Johnson is teleurgesteld over het besluit van de EBU. Ook de Oekraïense omroep UA:PBC is niet blij met de mededeling dat ze volgend jaar het Eurovisie Songfestival niet mag organiseren. In een bericht dat is ondertekend door de minister van Cultuur, Oleksandr Tkatsjenko, omroepbaas Tsjernotytski Mykola, oud-winnaars Ruslana (2004) en de frondman van de winnaar van dit jaar stelt UA:PBC dat de EBU het besluit „zonder discussie” heeft genomen.

President Zelenski van Oekraïne zei onlangs ook nog dat hij alles op alles wilde zetten om het Songfestival in zijn land te organiseren. Hij dacht zelfs aan de bijna totaal vernietigde stad Marioepol.