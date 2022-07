Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nu Duitse boeren in actie, maar om een heel bijzondere reden

Duitse boeren in de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben gisteravond een protestactie gehouden. De Duitse boeren ook al, maar daar is toch niets aan de hand als het om stikstof gaat?, zul je zeggen. Klopt.

De protsten van de Duitse boeren zijn uit solidariteit met de boeren in Nederland. Zij stonden met zo’n zeventig tractoren op negen bruggen boven snelwegen tussen Ibbenbüren en Ladbergen. Dat meldt de Duitse politie vandaag.

Geen last van de Duitse boeren

De demonstratie was volgens de politie vreedzaam en leverde geen verkeershinder op. Toch is de politie een strafrechtelijke procedure gestart tegen de initiatiefnemer van de actie. De demonstratie van de boeren was namelijk niet aangemeld. In Duitsland moet een demonstratie 48 uur van tevoren worden aangemeld bij de autoriteiten.

In Nederland zijn de laatste tijd veel boerenprotestenacties tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren vrezen dat die plannen hun bedrijven hard zullen raken. Vanmorgen klommen de melkveehouders na alle blokkeeracties van de afgelopen weken in de pen. Zij geven aan premier Mark Rutte aan dat zij wel degelijk alternatieve ‘stikstof-plannen’ in Den Haag hebben in gediend. „Maar daar is helemaal niets mee gedaan”, viel te lezen in de brief van de boeren, die werd gepubliceerd in De Telegraaf en het Algemeen Dagblad.



Boeren roepen heel Nederland op tot korte staking

Maar hoe gaat het nu verder met de boeren in Nederland? Boerenactiegroep Agractie roept Nederlanders op deze vrijdag een kwartier het werk neer te leggen om zo hun „solidariteit met de boer” te laten zien. De organisatie heeft een actiewebsite gemaakt met daarop ook verschillende andere suggesties. Die gaan van „maak een selfie met een boerenzakdoek” tot „hang een omgekeerde Nederlandse vlag halfstok”. Over die omgekeerde vlag is trouwens heel wat te doen. Zo vindt Ridder Militaire Willems-Orde Marco Kroon dat de boeren ‘van ons nationale teken af moeten blijven‘.

👩‍🌾 Nieuwe berekening stikstof Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) is blij dat het ministerie van Financiën de komende weken met een bijgewerkt model komt om te berekenen hoe de uitstoot van stikstof het beste verminderd kan worden. Volgens NRC blijkt uit nog niet gepubliceerde berekeningen van het ministerie dat boeren hun stikstofuitstoot veel minder hoeven te verlagen dan tot nu toe gedacht om de natuurdoelen te halen. Als Nederland al zijn klimaatafspraken nakomt, levert dit een enorme bonus aan stikstofwinst op waardoor de landbouw zijn uitstoot met een kwart tot de helft minder hoeft terug te brengen. „Wij zijn er blij mee, maar waarom is dit niet eerder naar buiten gekomen? Waarom moet het eerst uit de hand lopen? Het lijkt wel koehandel”, reageert Mark van den Oever, voorman van FDF.

Agractie spreekt van een „wanhoopsoffensief” van boeren in Nederland „die strijden voor hun bestaansrecht”. Boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet, waarvan zij vrezen dat het hun bedrijven hard zal raken. „Nederland staat in brand”, zegt voorzitter van Agractie Nederland Bart Kemp in een vlog. Daarom pleit de actiegroep voor een „standstill” van vijftien minuten. „Laat je solidariteit zien en horen.”