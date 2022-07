Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Amstel Gold Race / Heineken op de vingers getikt, want winnaars hielden een te groot glas bier vast

Heineken mag voortaan in de Amstel Gold Race overmatig alcoholgebruik niet meer promoten. De bierbrouwer heeft de regels daaromtrent overtreden, meldt de Reclame Code Commissie.

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP had een klacht ingediend bij de commissie.

Winnaars Amstel Gold Race onbedoeld de mist in

De winnaars van de 56ste Amstel Gold Race, de Pool Michal Kwiatkowski en de Italiaanse Maria Cavalli, kregen afgelopen voorjaar als trofee een enorm groot bierglas. Deze was voorzien van het logo van Amstel. De twee sporthelden van de Limburgse wielerklassieker gingen daarmee over de schreef, maar deden natuurlijk niets anders dan hen was opgedragen. Wie naar de foto boven dit artikel kijkt kan in iedereen geval vaststellen dat het om een ‘joekel van hier tot Tokio’ ging.



„De regels van de reclamecode zijn dat een alcoholproducent geen reclame mag maken door een drankglas te tonen dat groter is dan tweemaal het standaardglas. Tonen van enorm grote drinkglazen wordt opgevat als het in beeld brengen van overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie”, aldus de Reclame Code Commissie.

🍻 Reactie Heineken In reactie op de klacht van STAP heeft Heineken inmiddels laten weten dat het concern bij de volgende editie van de Amstel Gold Race de regels zal volgen. De winnaars krijgen als trofee geen enorm groot glas met het logo van een alcoholhoudend merk van hetAmstel merk.

STAP meldt blij te zijn met de uitspraak over de Amstel Gold Race. Directeur ir. Wim van Dalen over de winnaars: „De Pool Kwiatkowski moest het enorm grote glas bier met twee handen vasthouden. Hij nam er gretig een slok van en deelde het uiteindelijk met de nummers 2 en 3 op het podium om het leeg te krijgen. De winnares bij de vrouwen, Maria Cavalli, kreeg hetzelfde glas overhandigd. Zij dronk er echter niet van.”

Steeds meer bier in de sport

STAP heeft de klacht ingediend omdat zij zich zorgen maakt over het feit dat Nederlandse bierbrouwers veel vaker dan vroeger sportcompetities actief sponsoren. Van Dalen: „Daarnaast wordt tijdens sportevenementen ook uitgebreid merkreclame voor bier maken. Zij sponsoren sportclubs, zoals PSV, HC Den Bosch en TeamNL van NOC*NSF, en steunen sportcompetities, zoals de Formule 1, de UEFA Champions League, de Europa League en de KNVB Beker. En dan zijn er nog sportevenementen waaraan biermerken hun naam verbinden, zoals de Amstel Gold Race, de Heineken Roeivierkamp en Bavaria City Racing.”

„Het doel van sportsponsoring en sportmarketing is een hogere merkbekendheid en een sterker merkimago. En dat resulteert, zo blijkt uit onderzoek, tot een hogere consumptie van het betreffende product, met name ook bij jongeren. Bij alcohol leidt een hogere consumptie echter tot een toegenomen risico op onverantwoorde consumptie en uiteindelijk ook tot alcoholproblemen.”