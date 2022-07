Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boeren klimmen in de pen voor Mark Rutte: ‘Niets met onze stikstof-plannen gedaan’

Melkveehouders hebben een open brief geschreven aan premier Mark Rutte. Ze willen met hem praten over de „onrealistische plannen rond stikstof” en mogelijkheden om uit de impasse rond het beleid te komen. De strekking van de brief- van de boeren: wij hebben wel degelijk stikstof-plannen voorgelegd, maar er is niets mee gedaan.

Het is weer eens wat anders: boeren die in de pen klimmen in plaats van protesten met allerlei blokkades te houden. Daarover ging het in het nieuws veel, ook bij Metro. Het deskundigen-panel sprak zich vorige week nog uit over de stelling ‘boeren gaan te ver met hun protesten’. Ruim 151.000 lezers stemden op de poll die daar bij hoorde. 54 procent van de stemmers vindt dat de boeren inderdaad te ver gingen, 46 procent van de mensen die reageerden konden goed met de protesten leven.

Brief boeren in landelijke ochtendkranten

Nu is er dus een schrijven van de boeren aan premier van Nederland Mark Rutte, gepubliceerd door De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. De brief is ondertekend door onder meer de brancheorganisaties ZuivelNL, Vakgroep melkveehouderij LTO Nederland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BRIEF | Deze #openbrief aan @MinPres @markrutte staat vandaag in de landelijke dagbladen. 📰 In gesprek met boeren? 🧑‍🌾 Ga dan eindelijk ook over doelen, tijdspad en invulling van voorgenomen stikstofbeleid praten! 🗣️#zuivel 👉🏻 https://t.co/6trPPoTCAj pic.twitter.com/zJrKIBcInh — NAJK (@NAJKtweets) July 12, 2022

„Er zijn vanuit de agrarische sector voorstellen voor stikstof-reductie aan het kabinet voorgelegd, die wél perspectief bieden aan melkveehouders. Ook zijn er lokale en regionale plannen die wél recht doen aan de specifieke omstandigheden en de melkveehouders in zo’n gebied. Waarom wordt daar niets mee gedaan?”, staat in de brief te lezen.

‘Met Mark Rutte in gesprek’

De brancheorganisaties van de boeren willen met Rutte praten over de doelen, het tijdspad en de invulling van het voorgenomen beleid voor stikstof, klimaat, water en mest. „Alleen zo kunt u degene zijn die ervoor zorgt dat uw kabinet en de boeren uit de impasse komen. Alleen zo kan er een eind komen aan de polarisatie”, schrijven de boerenorganisaties.

ZuivelNL zegt in een andere persverklaring dat met de stikstofplannen van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) voorbij wordt gegaan aan „de belangrijke rol van de Nederlandse zuivelsector in de voedselvoorziening voor mensen, lokaal en mondiaal”. De zuivelsector erkent verder dat er opdrachten liggen op het gebied van natuur, landbouw, water, bodem en klimaat. „Daar wordt ook al volop aan gewerkt. De laatste jaren zijn door meerdere organisaties oplossingen aangedragen voor bijvoorbeeld een concrete stikstofreductie. Helaas heeft het kabinet daar tot op heden niets mee gedaan”, aldus ZuivelNL.