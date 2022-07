Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leuk tijdverdrijf op Twitter: ‘Noem een film en vervang één woord door wappie’

Soms plaatst iemand één tweet en pakt hij zo goed uit dat heel veel mensen er lol aan beleven. ‘Noem een film en vervang één woord door wappie’ was er gisteravond zo eentje. Heel veel mensen hebben er even lol mee gehad.

Ene Beach Roy 33 was degene die dacht ‘kom, laat ik eens een leuke opdracht de Twitter-wereld in slingeren’. Dat heeft hij geweten. Toen Roy vanmorgen wakker werd had hij inmiddels 1400 reacties met filmtitels waarin het woord wappie was verwerkt. Oh, #wappie moest het zijn, inclusief hashtag. „Zonder telt het niet”, meldde de twitter-fan (hij plaatst nogal veel) erbij.



Noem een film en vervang één woord door ‘#Wappie’. Ik begin: Lock, Stock and Two Smoking #Wappie s Zonder hashtag ‘#’ telt het niet 😉 — Beach Roy 🇺🇦☀️🌊🏄‍♂️🔭 (@Beach_Roy33) July 20, 2022

Beroemde filmtitels, maar dan met wappie

Roy heeft zich vandaag prima vermaakt met alle mensen die op zijn wappie-oproep reageerden, blijkt uit een latere tweet. „Net wakker. Wat is hier gebeurd vannacht dan? Bijna 1400 reacties. Ik ga ze allemaal lezen om gedachten te verzetten. Lachen is beter dan huilen!” Het zouden er in de loop van de dag nog veel meer dan het genoemde getal worden. De hashtag wappie was al veel vaker trending, maar nu kwam het toch echt door de filmvraag.

📕 Wappie in De Dikke Vandale Het woord wappie heeft ook een plekje in De Dikke Van Dale. Het woordenboek geeft de volgende betekenis: ‘Iemand die niet goed wijs is, iemand met bizarre, niet op feiten gebaseerde opvattingen over een bepaalde kwestie: reliwappie, viruswappie’.

Wappie kwam de afgelopen twee jaar vooral voorbij als het om corona-complotten ging. Maar nu dus een keer niet. Filmtitels, dat is nu waar het om draait. Al eerder dook het op op televisie, in het tv-programma Even Tot Hier. Youp van ‘t Hek zong toen Wappie in plaats van zijn zielige kerstmishit Flappie. Facebook vond dat destijds wat minder geslaagd en verwijderde de video ervan.

Een kleine greep uit de inzendingen

We gaan ze hier niet allemaal afdrukken natuurlijk, we verwijzen je graag naar bedenker Beach Roy, maar een paar pareltjes horen op deze plaats wel thuis. Zelf kwam Roy trouwens met Lock Stock and Two Smoking #wappie s. We moeten streng zijn, die klopt niet helemaal. De s slingert er maar een beetje achteraan en gezien zijn idee moest het enkelvoud zijn. De bedenker bedacht zelf overigens heel veel alternatieve titels.

Maar zeker ook veel anderen. Marc van Ranst, de viroloog die het regelmatig met wappies aan de stok heeft, deed bijvoorbeeld mee.



One flew over the #wappie’s nest. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 20, 2022

En nog een aantal:



The good the bad and the #Wappie — Dinsdale. – D💉ane ديانا дiане Blijf thuis ⭕️🇺🇦 (@Dinsdal85174312) July 20, 2022



