Zoveel calorieën verbrand je tijdens het wandelen van een Vierdaagse

Een ouderwets ommetje is populairder dan ooit tevoren. Nederland is sinds de pandemie massaal aan het wandelen geslagen. Goed voor de geest, maar stiekem wil je ook wel even weten wat het met je lichaam doet. Hoeveel calorieën verbrand je nou echt? Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse telt het in ieder geval behoorlijk op.

Tijdens verschillende lockdowns zijn veel mensen erachter gekomen hoe leuk wandelen is. Een ommetje na een werkdag is een stuk bevredigender dan direct op de bank ploffen met WhatsApp en televisiebeelden op de achtergrond. Je moet overigens wel een goed stuk wandelen om serieuze calorieën te verbranden. En nee, direct de Nijmeegse Vierdaagse is ook weer niet nodig. Gelukkig werkt het verslavend.

Calorieën verbranden tijdens wandelen

Als je wil afvallen, gaat het kort gezegd om meer calorieën verbranden dan dat je binnenkrijgt. Wandelen helpt je daarbij een eind op weg. Hoe verder en actiever, des te meer je verbrandt.

Hoevéél calorieën je verbrandt hangt af van verschillende factoren, zoals gewicht, snelheid, leeftijd, geslacht en uiteraard afstand. Als een man van 80 kilo op een snelheid van 5 tot 6 kilometer per uur een wandeling maakt van 1 uur, verbrandt hij volgens diëtiste Sascha de Jong 344 kcal. Wandelt hij 3 uren, dan verbrandt hij 1.032 kcal. Bij een snelheid van 6 tot 7 kilometer per uur kun hij uitgaan van 400 kcal per uur.

Doe je mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Via deze calculator bereken je het voor jezelf. De grootste afstand is 50 kilometer, wat betekent dat veel mensen ongeveer 10 uren lopen. Voor 40 kilometer kun je 8 uren rekenen. Kom je al gauw boven de 3.000 kcal per dag.

Hiken vs. wandelen

Per dag wordt aangeraden om tussen de 2.000 en 2.500 kilocalorieën te verbranden, dus wandelen is een prima tool tegen je overtollige kilo’s. Nog beter is het om te hiken, een actievere vorm van wandelen over ruigere ondergronden, al dan niet met hoogtemeters. Bij deze activiteit verband je volgens een studie van Harvard Health 1.064 calorieën per 2 uren.

Sneller metabolisme dankzij een ommetje

Een ander voordeel van wandelen en hiken is een verhoogde hartslag. Ook versnelt de bewegingsvorm je metabolisme, waardoor je weer meer calorieën verbrandt. Een ommetje van 20 minuten na het eten heeft al effect. Mocht je willen afvallen zonder eng dieet: check ook deze natuurlijke manieren om je metabolisme te versnellen.

Zorg voor goede wandelschoenen

Leuk en aardig, die verbrande calorieën, maar als je door verkeerd schoeisel op voetblessures stuit, is het van korte duur. Daar kunnen onervaren wandelaars tijdens de Nijmeegse Vierdaagse over meepraten. Vergeet die enorme bergschoenen. Die zijn zwaar en vooral handig tijdens technische wandelingen in de bergen. Voor regulier wandelen en hiken raden wij trailrunningschoenen aan. Niet de varianten voor technische tracks, maar hybride modellen. Deze schoenen zijn licht, flexibel en hebben toch een stevige zool met veel grip. Je kunt er op wandelen, hardlopen, hiken én trailrunnen. Goede én stijlvolle opties vind je hier.

Nijmeegse Vierdaagse doe je voor de fun

We zeggen het er voor de zekerheid maar even bij: wandelen is geen tovermiddel voor mensen met overgewicht die willen afvallen. Alles begint bij gezonde voeding. Lees hier meer gezond en functioneel eten.