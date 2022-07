Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Japans oud-premier Shinzo Abe overlijdt na aanslag, wereldleiders reageren geschokt op ‘laffe moord’

Terwijl de wereld hoopte op een wonder, is inmiddels bevestigd dat de Japanse voormalige minister-president Shinzo Abe (67) is overleden. Hij werd neergeschoten tijdens een speech in de stad Nara. Wereldleiders spreken hun verdriet en verbijstering uit over de aanslag op de oud-premier.

Een politieke moord schudt vandaag Japan op. De dader, een man van in de veertig, is inmiddels opgepakt. En op social media gaan beelden rond van de aanslag. Waarop te zien is dat de schutter na zijn schoten een zelfgemaakt wapen, overmeesterd wordt door beveiligers.

Aanslag kost oud-premier Abe het leven

Afgelopen nacht (Nederlandse tijd) hield Abe een toespraak voor de Senaatsverkiezingen van aankomende zondag. Daar werd hij onverwachts beschoten, wat hem dus uiteindelijk zijn leven kostte. De dader zou een voormalig lid van de zelfverdedigingstroepen zijn, oftewel het nationale leger van Japan.

Wereldleiders reageren op moord Shinzo Abe

Verschillende wereldleiders reageren geschokt op de aanslag op Abe. Onder meer Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, de aftredend Britse premier Boris Johnson, de Indiase premier Narendra Modi, voorzitter van de Europees Commissie Ursula von der Leyen, Franse president Emmanuel Macron en onze eigen Mark Rutte, lieten weten verbijsterd en geraakt te zijn door de aanslag.

De Japanse premier Fumio Kishida blies zijn verkiezingscampagne af na de moordaanslag. „Dit is een barbaarse daad tijdens het voeren van een verkiezingscampagne, de basis is van onze democratie, en het is absoluut onvergeeflijk”, sprak hij.



Profondément choqué par l’attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime. Pensées à la famille et aux proches d’un grand Premier ministre. La France se tient aux côtés du peuple japonais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2022



A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away. I mourn with his family, his friends and all the people of Japan. This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022



It is with deep regret that I have learned of the passing of @AbeShinzo I will never understand the brutal killing of this great man. Japan, Europeans mourn with you. My sincerest condolences to his wife and family. https://t.co/AH9JA5s4U0 — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022



Incredibly sad news about Shinzo Abe. His global leadership through unchartered times will be remembered by many. My thoughts are with his family, friends and the Japanese people. The UK stands with you at this dark and sad time. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022



I am shocked and saddened beyond words at the tragic demise of one of my dearest friends, Shinzo Abe. He was a towering global statesman, an outstanding leader, and a remarkable administrator. He dedicated his life to make Japan and the world a better place. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022



I am deeply shocked and saddened by the awful attack on my friend, former Prime Minister of Japan Shinzo Abe. Our thoughts are with him, his loved ones, and the people of #Japan. — Mark Rutte (@MinPres) July 8, 2022

Verkiezingen in Japan

De verkiezingen die aankomende zondag plaatsvinden waren bedoeld voor het Hogerhuis van het parlement. De verwachtingen waren dat de regeringspartij van Abe, de LDP, een overwinning zou behalen. Inmiddels is bekend dat deze verkiezingen, ondanks de moord op de voormalig premier, toch doorgaan. Volgens premier Fumio Kishida wordt er nooit toegegeven aan geweld. Daarom hervat men de verkiezingscampagne zaterdag. Kishida sprak uit dat het belangrijk is om de vrije en eerlijke verkiezingen te beschermen. En dat de aanslag op Abe geen invloed heeft op het dagelijkse bestuur.

Abe was een Japans politicus van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) en voormalig premier van Japan. De politicus stond bekend om zijn nauwe (economische) banden met de Verenigde Staten.



