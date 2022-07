Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boer Jouke wil gesprek met schietende agent: ‘Knap dat hij bij Op1 zat, held’

De veelbesproken boer Jouke, nog maar 16 jaar, schoof gisteravond aan in talkshow Op1. Hij – of zijn trekker – werd deze week beschoten door een agent. Veel kijkers kunnen het optreden van de tiener die 24 uur vast zat waarderen. „Trots, held.”

Met zijn ouders was Jouke naar Op1 gekomen. Bij de talkshow op NPO 1 hoorde de jonge Fries dat hij niet zou worden vervolgd. Het Openbaar Ministerie had dat via WhatsApp laten weten, maar dat had hij nog niet mee gekregen. Ondanks zijn heftige ‘avontuur’ zat hij er fris en met strak kapsel bij om zijn kant van het verhaal over de boerenprotesten te vertellen.

Jouke beschoten bij boerenprotest in Heerenveen

Jouke was deze week aanwezig bij stikstof-protesten van de boeren in Heerenveen. Hij reed van het protest weg en volgens de politie reed hij op agenten in. Over beelden die werden gemaakt ontstond ophef. Hij reed er toch alleen maar langs? Hoe dan ook, eerst kreeg Jouke enkele waarschuwingsschoten te verwerken. Daarna kwam een kogel vlak naast hem in zijn voertuig terecht. Dat was een gericht schot, waar onderzoek naar wordt gedaan. De tiener werd een dag lang opgesloten, maar kwam weer vrij. Dat er een flink aantal boeren naar het politiebureau in Leeuwarden waren gekomen om hun onvrede over de opsluiting van Jouke te betonen, daar had hij niets van meegekregen.

Nynke Koopmans, melkveehouder en raadslid BVNL Tietjerksteradeel, zat een dag eerder al aan tafel bij Op1. Zij gaf aan dat de kogel richting Jouke zo dichtbij insloeg, dat hij er oorsuizen aan overhield. Gisteravond kon hij zelf zijn verhaal vertellen.



In eerste instantie werd de 16-jarige boer Jouke verdacht van doodslag. Inmiddels is zijn zaak geseponeerd. De ouders hebben vertrouwen in het onderzoek dat rijksrecherche doet. “Eigenlijk hebben we er best vertrouwen in. We hebben goed contact met ze.” #Op1 pic.twitter.com/a7toPraudq — Op1 (@op1npo) July 7, 2022

Aangifte tegen schietende agent

Jouke en zijn familie willen een aangifte tegen de agent die schoot doorzetten, gaven zij aan tegenover Fidan Ekiz en Sven Kockelmann. De jonge boer wil echter ook met de schietende man in gesprek. Ondanks dat kijken de ouders niet anders tegen de zaak aan. „Omdat hij toch bewust heeft geschoten op je kind. Je kunt het niet maken om op zo’n manier op een trekker te schieten”, zei de vader van de jongen. Zijn moeder vindt dat de agent „uit het veld” moet worden gehaald en een ander soort functie zou moeten gaan doen binnen het politiekorps.

Bij het protest bij de oprit naar de A32 werd de trekker van Jouke dus vol geraakt. Volgens hem had het „zo’n stukje gescheeld en dan had ik hier niet gezeten om het na te vertellen”. Hij dacht eerst nog dat het om een rubberen kogel ging, maar realiseerde zich later dat dit niet het geval was geweest. „Ik hoorde een hele harde knal, had een piep in mijn oor ervan. Ik dacht: ik moet weg, ik moet wegwezen.”

Jouke wil één ding weten: ‘Waarom?’

Later werd Jouke opgepakt en verdacht van poging doodslag. Eenmaal vrij levert de hele kwestie hem „een dubbel gevoel” op. „Ik ben vrij, dus dat is een opluchting, maar het heeft me wel wat gedaan dat ik ben beschoten. Dat doet van binnen wat met je.”

Jouke wil heel graag spreken met de agent, die momenteel ziek thuis zit volgens hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Noord-Nederland Gery Veldhuis. „Ik wil heel graag verhaal halen bij de politieagent, hem heel graag spreken. Hij wil praten, volgende week zouden we een afspraak maken”, aldus de jongen. Hij heeft eigenlijk maar één vraag: „Waarom?”

Kijkers vinden jonge Fries dapper

Veel televisiekijkers vinden het dapper dat Jouke zijn verhaal op tv heeft verteld. Sommigen vinden hem een held, zoals Hans.



net #op1 gezien, boer Jouke (16) trots, held!!! 16 jaar oud zo goed zijn verhaal verwoord…. — HansM56 (@HansM56) July 7, 2022

Eerst komt Jouke, dan een hele tijd niets, dan; God, de Dalai Lama, Martin Luther King en dan Sven Kockelmann #op1 — MELVIN KUIPER 🇺🇦🇪🇺 ✌🏻✌🏻 (@melvinkuiper) July 7, 2022



Complimenten aan de presentators van #Op1 (#Fidan en #Sven). Het interview met #Jouke en zijn ouders gaat in alle rust en begrip. Echt een verademing in vergelijking met #Renze. #stikstofplannen — Maurice 🌑 (@MauricePaulusma) July 7, 2022



#teamjouke🚜❤💯 Wat is Jouke (samen met zijn ouders!) een enorme topper… Ga er maar aan staan.. 16 jaar, afgelopen 48u ongelooflijk veel meegemaakt en nu al weer bij de Op1 taliban gaan zitten.. En oprecht goed verhaal gedaan van hun kant…! — Gerard 🚜❤💯 (@gerardkwb) July 7, 2022

Overigens waren niet alle kijkers te spreken over de presentatoren van Op1. Op Twitter is veel te zien dat mensen vinden dat er werd gepusht om toch maar geen aangifte tegen de schietende agent te doen, nu een gesprek met Jouke op komst is.

Het hele gesprek terugkijken? Dat kan hier.