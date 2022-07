Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog geen aangifte Jouke tegen agent, eerst gesprek met de politie

De familie van de 16-jarige Jouke, die dinsdag in zijn tractor bij Heerenveen beschoten werd, heeft vanmorgen laten weten voorlopig toch geen aangifte te doen tegen de schietende agent.

Eerder op de ochtend zei de moeder van Jouke nog dat er vandaag wel aangifte zou worden gedaan. Ook in talkshow Op1 vertelden Jouke en zijn ouders dat gisteravond. De vader van Jouke: „Omdat hij toch bewust heeft geschoten op je kind. Je kunt het niet maken om op zo’n manier op een trekker te schieten.” Volgens de moeder is inmiddels besloten voorlopig van de aangifte tegen de agent af te zien.

Jouke morgen in gesprek met de politie

De recherche heeft de familie volgens de moeder telefonisch verzocht om het doen van aangifte uit te stellen. De recherche voert morgen een gesprek met Jouke en zijn familie. Of het hier om de Rijksrecherche gaat is niet duidelijk.

De politie Noord-Nederland kan niet bevestigen dat er een gesprek met de familie gepland staat. Ook wil een woordvoerder niets zeggen over een eventuele aangifte tegen de schietende agent. „Dit is aan de familie”, aldus de woordvoerder.

‘Verschrikkelijk dat agent wordt bedreigd’

De moeder van Jouke laat weten het „verschrikkelijk” te vinden dat de agent in kwestie momenteel wordt bedreigd en daarom is ondergedoken. Dat meldden lokale media gisteravond. „We zijn allemaal mensen, we kunnen allemaal fouten maken”, aldus de moeder. Zij benadrukt dat ze het de agent wel kwalijk neemt dat hij op de tractor geschoten heeft die door haar zoon werd bestuurd.

Met de agent die schoot gaat het niet goed, stelt Gery Veldhuis van Regionale Politie Eenheid Noord-Nederland. Hij zit ziek thuis. „Hij heeft ook niet gewild dat Jouke in zo’n situatie zou zijn gekomen dat hij gewond zou zijn geraakt, of erger”, aldus de hoofdcommissaris.

Het optreden van de Friese tiener Jouke in Op1 werd door twitteraars heel dapper genoemd. De uitzending van gisteravond kun je hier terugkijken.