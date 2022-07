Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Braziliaans gezin 17 jaar lang vastgehouden, mishandeld en uitgehongerd door vader

De politie in Brazilië heeft een vrouw met haar twee volwassen kinderen bevrijd, nadat de drie zeventien jaar lang waren vastgehouden in huis. Het gebeurde in een arme wijk in het westen van Rio de Janeiro.

De politie viel het huis binnen nadat ze een anonieme tip hadden kreeg. Daar troffen ze een verschrikkelijke en mensonterende situatie aan. „De twee jongeren waren vastgebonden, bevuild en uitgehongerd”, zegt de politie. De twee kinderen waren inmiddels 22 en 19 jaar, maar zagen er volgens nieuwssite G1 uitzien als acht- tot tienjarigen. Dit omdat ze al jaren „zwaar ondervoed en gedehydrateerd” waren.

Scheiding

Het drietal werd 17 jaar lang vastgehouden in een kleine kamer in het huis. De moeder vertelde de politie dat ze soms drie dagen geen eten kregen en dat ze met regelmaat werden mishandeld, zowel fysiek als mentaal. De reden van de opsluiting is dat de vrouw wilde scheiden na zes jaar huwelijk, maar de man zei dat ze „zijn huis pas mocht verlaten als ze dood was.” Ook de kinderen mochten dus het huis niet verlaten.

De man, die is opgepakt door de politie, stond in de buurt ook wel bekend als ‘DJ’, omdat hij regelmatig harde muziek zou draaien. Gezien de situatie deed hij dat vermoedelijk om geschreeuw om hulp van zijn slachtoffers te verhullen. Desondanks is er twee jaar geleden al een melding gemaakt bij de kinderbescherming in Rio de Janeiro, maar daar is nooit iets mee gedaan.

De kinderen van Ruinerwold

De zaak doet een beetje denken aan de Nederlandse Ruinerwold-zaak, waarin vijf kinderen negen jaar lang in een afgesloten ruimte in een boerderij woonden. Ze werden ontdekt nadat één van de zonen meerdere keren een kroeg in de buurt bezocht en verward overkwam. De kinderen van Ruinerwold werden wereldnieuws.