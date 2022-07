Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom wil Zelenski dat VS Rusland zien als land dat terrorisme ondersteunt?

Oekraïense president Volodimir Zelenski wil dat de Verenigde Staten Rusland gaan erkennen als een land dat terrorisme ondersteunt. Dit naar aanleiding van een vermeende Russische aanval op een gevangenenkamp.

Zelenski deed in een videoboodschap een oproep aan de Verenigde Staten. „Een besluit is nodig en wel nu. Dit is een opzettelijke Russische oorlogsdaad, een opzettelijke massamoord op Oekraïense krijgsgevangenen. Het is verdere bevestiging dat Rusland een terroristische staat is. Het land is nu de grootste bron van terrorisme ter wereld”, zei Zelenski in de boodschap.

Aanval op detentiecentrum Oekraïne

Aanleiding voor de video is dat de Oekraïense geheime dienst telefoongesprekken zou hebben opgevangen waaruit zou moeten blijken dat Russen een gevangenenkamp in bezet gebied hebben aangevallen. Bij de aanval zouden 50 doden en zeker 130 gewonden zijn gevallen, vrijwel allemaal Oekraïense krijgsgevangenen.

De aanval zou zijn gepleegd door de Wagner-groep, een Russische paramilitaire organisatie. De Russische regering zou geen weet hebben gehad van de aanval. Pro-Russische rebellen zeggen dat Oekraïne zelf het kamp heeft aangevallen. Enerzijds omdat het bataljon dat gevangen was oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd en daarmee Oekraïne kunnen schaden, anderzijds als waarschuwing om niet gevangen genomen te worden, maar te vechten tot de dood.

Sancties VS Rusland

Waarom wil Zelenski dan dat de VS Rusland zien als een land dat terrorisme ondersteunt? Wat Zelenski eigenlijk wil is dat de VS sancties aan Rusland gaan opleggen. Landen waarvan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meermaals heeft geconcludeerd dat ze terrorisme steunen, krijgen sancties opgelegd. Dit gaat onder meer om een ban op export en verkoop van verdedigingswapens door de VS. Syrië, Iran, Noord-Korea en Cuba hebben momenteel deze sancties.

VN en ICRC

Oekraïne vraagt de Verenigde Naties en het Internationale Comité van het Rode Kruis de aanval op de krijgsgevangenen te onderzoeken. Het ICRC zegt bezig te zijn om toegang tot het detentiecentrum te krijgen en daarmee ook gewonden te kunnen evacueren.

Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU, heeft het recente Russische geweld tegen Oekraïne veroordeeld. „De Europese Unie steunt alle maatregelen om ervoor te zorgen dat mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht ter verantwoording worden geroepen”, zei hij vrijdagavond in een verklaring.