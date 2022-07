Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Middellandse Zee tikt de 30 graden aan – wordt onze Waddenzee ook zo warm?

Wie zojuist een vakantieduik heeft genomen in Middellandse Zee merkt het. De zee is tropisch warm. Te warm, volgens experts. Ook in onze eigen Noordzee en Waddenzee stijgt de temperatuur. En dat is geen goed nieuws voor de dieren die er leven.

In Zuid-Europa beleven we deze zomer niet alleen hittegolven op land, de zeeën zuchten er ook onder. Letterlijk. Want behalve golven met mooie witte schuimkoppen, kent de zee onder water eveneens hittegolven. Het water van de Middellandse zee is op sommige plekken 30 graden. Dat zijn temperaturen die je normaal alleen waarneemt in de Cariben, bij Aruba, Bonaire of Curaçao.

🌊 De Blob? Een zeehittegolf heet Blob in Engels wetenschappelijk jargon. De langste Blob ooit duurde van 2013 tot 2016. Deze zeehittegolf hield verwoestend huis in het noordoosten van de Stille Oceaan. Het hele ecosysteem in het gebied raakte ontregeld. Duizenden vogels stierven, het aantal kwallen ging enorm omhoog en de groei van schadelijke algen kreeg een boost, wat dan weer resulteerde in de vergiftiging van zeezoogdieren. Wetenschappers nemen nu nog nieuwe effecten van die Blob waar, onder meer op kelpwouden, grote algenbossen onder de zeespiegel. Sommige kelpwouden ondervonden weinig hinder van de hittegolf en andere verwoestend veel. Ook kwamen er meer zee-egels. Zes jaar na de Blob is het ecosysteem in het noordoosten van de Stille Oceaan nog altijd niet helemaal hersteld.

Tot wel 5 graden warmer dan gemiddeld

„Op sommige plaatsen is het meer dan 5 graden Celsius warmer dan gemiddeld”, meldt de bekende Britse weerman Scott Duncan op zijn Twitteraccount. Hij houdt wereldrecord-temperaturen in de gaten. Het gaat in dit geval om zeewater aan de oppervlakte, waarin we zwemmen en pootjebaden. Volgens Duncan is vooral het westelijke deel van de Middellandse Zee, voor de kusten van Spanje en Frankrijk, deze zomer veel warmer. Oorzaak: de reeks hittegolven die zich al sinds begin mei in Zuid-Europa voordoen.

En hoe warm is onze eigen zee?

In België is de Noordzee volgens de media nu ook al 3 graden warmer dan normaal. ‘Onze’ zee staat wereldwijd op de tweede plaats van de snelst opwarmende. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) zegt dat het Nederlandse zeewater deze zomer nog ‘normale temperaturen’ heeft. Het water loopt rond Den Helder (bij eb) op hete dagen, zoals afgelopen week, richting de 23 graden.

Dat komt omdat Nederland nog geen echte hittegolf heeft gehad. „En water warmt vanaf de bovenkant op, door instraling van de zon”, zegt prof dr. Eddy Moors, hoogleraar Water en Klimaat aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Zeehittegolf doet ook iets met ons weer

De warme zee heeft invloed op ons weer. „Warm zeewater koelt minder snel af, wat als effect heeft dat het vooral aan de kust vaker regent”, legt Moors uit.



Bovendien kunnen zeehittegolven extremere weersomstandigheden veroorzaken. Weerman Duncan: „Het warmere water maakt dat de lucht minder afkoelt, wat nog grotere hittegolven boven land kan veroorzaken. Op het einde van de zomer en in het begin van de herfst kan het ook heviger neerslag veroorzaken.”

Extra probleem voor de Waddenzee

„Voor de Waddenzee speelt nog een ander probleem”, zegt Katja Philippart, onderzoekster bij het NIOZ, directeur van de Waddenacademie en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. „Door het warmere weer hebben we vaker oostenwind. En daardoor krijgt de Waddenzee een lagere waterstand, liggen de waddenplaten langer droog of zijn ze langer ondiep. Komt daar nog warmer en veel droger weer bij, dan heeft dat een versterkend effect en verergert de situatie zich. De Waddenzee warmt dan nog sneller op.”

🐟 Kunnen de dieren in de warmere Waddenzee zich op tijd aanpassen? ‘Hitte is de nieuwe kou’, schreef Katja Philippart boven haar inaugurele rede, waarmee zij in 2018 haar leerstoel Productiviteit van kustsystemen aanvaarde aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. De Waddenzee krijgt volgens haar op langere termijn te maken met warm en droog weer. De korte termijn effecten van een warmere Waddenzee doen zich volgens onderzoekster Katja Philippart van het NIOZ al gelden voor schelpdieren als mosselen en kokkels, en garnalen als een kritische temperatuurgrens wordt overschreden. „Kunnen ze dan snel hun gedrag aanpassen? Of tijdelijk elders heengaan? Naar de Noordzee kunnen ze niet, daar verhongeren ze. En als het warmer wordt, komen er andere zuidelijke diersoorten bij. Dat hoeft niet per se slecht te zijn voor het ecosysteem. Soms is de toename van nieuwe soorten talrijker dan het verlies van bestaande. Maar die laatste hebben, of hadden, een functie: voer voor trekvogels. En de komst van de Japanse oester, vanuit het zuiden door het warmere water, is niet goed, want trekvogels kunnen die niet eten.”