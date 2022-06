Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer onbezorgd naar Spanje: coronapas niet meer nodig voor reizigers uit EU

De Spanje-liefhebbers onder ons kunnen opgelucht ademhalen: je kunt nu (vrijwel) zorgeloos naar het land afreizen. Een coronapas heb je niet meer nodig. Het land laat die verplichting voor reizigers uit EU-landen en de Schengenzone varen. Je hoeft dus niet meer aan te tonen dat je gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest bent. Voor reizigers van buiten deze gebieden geldt de verplichting nog wel.

Volgens het ministerie van Gezondheid in Madrid is besloten tot de versoepeling vanwege de ā€žverbetering van de epidemiologische situatie” in Spanje en andere Europese landen. Daarnaast speelt de hoge vaccinatiegraad in het land ook mee. In de afgelopen zeven dagen werden in Spanje 282 mensen van zestig jaar of ouder positief getest op het coronavirus. Mensen van onder zestig hoeven zich al enige tijd niet meer te laten testen op het virus of in quarantaine te gaan.

Ook is de situatie in Spaanse ziekenhuizen verbeterd ten opzichte van eerder gedurende de pandemie. Mondkapjes zijn alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en in bejaardentehuizen en zorginstellingen. Was je van plan naar Spanje te gaan, maar weet je nog niet waar precies? Wij gaven je onlangs tips voor de beste eilanden in de Middellandse Zee en ook Spanje staat in de top 10.

Geen coronapas nodig voor Italiƫ en Spanje

Ook in Italiƫ, een ander populair vakantieland onder Nederlanders, is de coronapas niet meer verplicht om binnen te komen. Die regel verviel afgelopen dindag, meldde het ministerie van Volksgezondheid.

Italiƫ was begin 2020 het eerste Europese land dat door het coronavirus werd getroffen. Veel coronamaatregelen zijn eerder dit voorjaar afgeschaft, maar mondkapjes zijn nog wel verplicht in het openbaar vervoer en op scholen. Italiƫ registreerde maandag 7537 nieuwe besmettingen en 62 coronadoden, wat het totaal op 166.631 brengt.

In Belgiƫ en Frankrijk is de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer recentelijk geschrapt. In Belgiƫ was dat ƩƩn van de laatst overgebleven maatregelen. Wel moeten mensen in ziekenhuizen mondkapjes dragen. In Frankrijk geldt die regel ook nog, maar daar moet je ook nog een coronapas op zak hebben als je een ziekenhuis binnen wil. Het gaat daarbij om de 3G-maatregel.