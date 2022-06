Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duizenden betogers lopen mee met klimaatmars door Rotterdam: ‘Geen woorden maar daden’

„Wat gaat het worden, uitsterven of leven?” Dat vragen de duizenden klimaatbetogers in Rotterdam zich vandaag af. Ze zijn vanmiddag begonnen aan een klimaatmars door de stad.

De optocht begon om 13.45 uur, na een kort podiumprogramma. De route vanaf de Binnenrotte, gaat onder meer via de Blaak, de Coolsingel en het Hofplein. Na afloop komen de demonstranten weer terug bij de Binnenrotte. Daar sluiten ze de dag af met een aantal toespraken en muziek.

Klimaatmars voor leefbare aarde

De betogers worden begeleid door muzikanten. Veel betogers dragen borden en spandoeken bij zich om zo aandacht te vragen voor een beter klimaatbeleid en een groenere levensstijl. ‘Het is tijd voor daadkrachtig klimaatbeleid’, ‘Deze weg loopt dood’ en ‘Opa’s en oma’s, eet vegan!’, valt er zoal te lezen. Een vader die samen met zijn zoon meeloopt, draagt een groot bord met de tekst: ‘Mooiste vaderdagcadeau? Een leefbare aarde voor mijn kind.’ Bij de vorige klimaatmars in Amsterdam waren 40.000 demonstranten aanwezig.



De organisaties achter de klimaatmars, waar onder andere Extinction Rebellion, Milieudefensie en Fridays for Future bij horen, willen „geen woorden maar daden”. Nederland staat nu stil, vinden ze. „Kolencentrales blijven open en deadlines uit de Urgenda-klimaatzaak worden niet gehaald, terwijl de klimaatcrisis aan de orde van de dag is met wereldwijd overstromingen, bosbranden en hongersnoden.”

Ook halen de betogers uit naar boeren. Op spandoeken zijn teksten als ‘Boeren, er is niks tof aan stikstof’, ‘Climate Defence Force’ en ‘Minder megastallen meer biodiversiteit’ te lezen. Op een ander groot spandoek staat de tekst: ‘Was ik met de trekkert gegaan, dan was ik nu te woord gestaan’. Actievoerders verwijzen daarmee naar de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Aanstaande woensdag organiseren boerenactieclubs een landelijke protestdag.



Verband tussen fossiele brandstoffen en oorlog in Oekraïne

Ook leggen ze een verband tussen de opwarming van de aarde en de oorlog in Oekraïne. „Fossiele brandstoffen zijn de aanjager van de klimaatcrisis, maar ook van oorlog, conflict en vervuiling. Door een kapot systeem lijken we als samenleving vast te zitten aan fossiele brandstoffen. En zo betalen we mee aan gruwelijke oorlogen, zoals nu in Oekraïne”, zegt Faiza Oulahsen van Greenpeace.

In Rotterdam moet volgens de organisatoren ook nog veel gebeuren op het gebied van duurzaamheid. Zeker in de haven, waar bijvoorbeeld de invoer en raffinage van fossiele brandstoffen een grote bedrijfstak is.