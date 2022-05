Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zwaarste raketaanval van Rusland op Oekraïne sinds invasie, ‘zinloos’

De stad Krementsjoek in Oekraïne, een belangrijk industrieel knooppunt in het midden van het land, blijkt gisteren getroffen door de zwaarste raketaanval sinds het begin van de Russische invasie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt in zijn gebruikelijke toespraak van een „zinloze aanval”.

Onder meer een olieraffinaderij werd in Krementsjoek getroffen. Het Oekraïense persbureau UNIAN meldt op basis van de gouverneur van de regio dat er geen gewonden zijn gevallen bij de aanval. Dat nadat zeker twaalf Russische raketten verschillende doelwitten hebben geraakt. Vooral de raffinaderij kwam onder vuur te liggen.

‘Wat wil Rusland in Oekraïne nou bereiken?’

De gouverneur zegt volgens Al Jazeera in een bericht op Telegram dat de olieraffinaderij op dat moment „niet operationeel” was. Zelenski meldt echter dat inwoners van de regio’s Zaporizja en Donbas door de „laffe aanval” zonder brandstof komen te zitten. De president van Oekraïne vraagt zich hardop af wat Russische troepen proberen te bereiken met dergelijke aanvallen.

Buitenlandse media hebben de raketaanvallen niet onafhankelijk kunnen bevestigen. Ook is het niet duidelijk of de olieraffinaderij nog operationeel was en wat de eventuele gevolgen voor de brandstoftoevoer in de omliggende regio’s zijn.



Weer gesprek over evacuatie Marioepol

Vertegenwoordigers van het Rode Kruis en de Verenigde Naties onderhandelen met Rusland over de evacuatie van de laatste Oekraïense soldaten uit Marioepol. De stad is al lang in het nieuws. Vicepremier Irina Veresjtsjoek zei gisteravond op de Oekraïense televisie dat een nieuwe gespreksronde is begonnen over de aftocht van de circa duizend soldaten. Die hebben zich verschanst in de staalfabriek van Azovstal in Marioepol. De fabriek is het laatste bolwerk van Oekraïne in de zwaar gebombardeerde stad.

Volgens Veresjtsjoek moet de evacuatie in verschillende stadia plaatsvinden, te beginnen met de zwaargewonden. De afspraken moeten op papier worden gezet en door alle partijen worden ondertekend, benadrukte ze. Ze zei dat Turkije in de gesprekken bemiddelde. Eerdere pogingen om met Rusland tot een overeenkomst te komen over een aftocht uit Marioepol strandden. Oekraïne had onder meer voorgesteld om Russische krijgsgevangenen te ruilen tegen zwaargewonde Oekraïense soldaten.

De Oekraïense soldaten hebben zich verschanst in bunkers en ondergrondse gangen op het uitgestrekte terrein van de staalfabriek. Ook zouden nog zo’n honderd burgers zich er schuilhouden. Rusland voert dagelijks bombardementen uit op het complex. Dat gebeurt met vliegtuigen, artillerie en tanks.



Tekort aan abortuspillen in Oekraïne en Polen

Vrouwenrechtenorganisaties zien een stijging in de vraag naar abortuspillen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, meldt NU.nl. Op dit moment gaan er leveringen naar dat land en naar buurland Polen, dat meer dan drie miljoen vluchtelingen opvangt. Het doel: veilige abortus mogelijk maken voor Oekraïense vrouwen die tijdens hun vlucht voor de oorlog ongewenst zwanger zijn geraakt.

Zeker 25 Oekraïense vrouwen werden verkracht door Russische soldaten, onder meer in Boetsja. Dat meldde de Oekraïense ombudsman Lyudmila Denisova in april aan de BBC. Negen van die vrouwen, de jongste pas 14 jaar oud, raakten zwanger. Hoeveel soortgelijke gevallen van seksueel geweld er zijn in heel Oekraïne, wordt nog onderzocht.

Bij Women on Web zagen ze met name een toename in het aantal aanvragen voor abortuspillen na het drama in Boetsja, meldt directeur Venny Ala-Siurua. De Canadese stichting helpt vrouwen wereldwijd een medische abortus tot twaalf weken te ondergaan. Dat gebeurt wanneer dat in hun land niet veilig kan.