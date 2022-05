Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie Top Gun: Maverick: Tom Cruise bijna 60, maar als een jonge God

60 jaar wordt hij deze zomer. Tom Cruise, 60! Ondanks dat zien we de acteur vanaf morgen als een jonge God in de bioscoop. Want Top Gun is na 36 jaar terug als Top Gun: Maverick.

Top Gun was in 1986 de best lopende film van het jaar. Wat heeft het dus lang geduurd voor ‘de tweede’ in de Nederlandse bioscopen te zien is. Alle reden dus om Top Gun: Maverick te bestempelen als Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Aan sommige mensen lijkt eeuwig de jeugd te blijven hangen. De Amerikaan Tom Cruise, van 1962, is er zo eentje. Mooi om hem zo gespierd als wat te zien. Leren jack om het lijf, trendy zonnebril op de kop en scheurend op een motor richting de Top Gun-vliegbasis. Natuurlijk wordt hij door een nieuwe lichting jonge piloten af en toe weggezet als een ouwe lul. Maar er is ook één shot, zittend op een strandstoel, waarbij je een seconde denkt dat Cristiano Ronaldo acteur is geworden. Ja, Tom Cruise ziet eruit als een jonge God.

Het verhaal van Top Gun: Maverick

Tom Cruise is als Pete Mitchell meer dan dertig jaar in dienst als Top Gun-piloot bij de Marine, roepnaam Maverick (vrij vertaald: onafhankelijk denkend en opererend type). Onafhankelijk is hij nog altijd als hij in het begin van Top Gun: Maverick ‘even’ de snelste piloot op aarde wordt. En daar tegen alle orders in nog even een schepje bovenop doet. Maar ook carrière-matig: hij blijft maar die eeuwige moedige testpiloot die elke kans op promotie ontwijkt. In een vliegtuig moet en zal hij zitten, waarbij hij zijn Top Gun sweetheart noemt. Mitchell wordt echter gevraagd om een nieuwe groep Top Gun-piloten op te leiden en da’s nou niks voor hem. „Ik ben geen leraar”, vertelt hij zijn meerdere.

„De toekomst staat voor de deur, daar hoor jij niet bij”, kaatst die meerdere de bal echter terug. „Vliegtuigen hebben straks geen piloten meer nodig. Je vliegt nooit meer voor de Marine.” Tom Cruise als Pete Mitchell moet eraan geloven. Hij wordt de instructeur van de beste elf opgeleide mannen en één vrouw van de Top Gun-opleiding. Zij moeten een megagevaarlijk bombardement op een ondergrondse uraniumfabriek uitvoeren. Een operatie met zoveel gevaarlijk- en moeilijkheden, dat zelfs Maverick die niet eerder bij één missie heeft moeten ervaren.

Weerzien met zoon oude vliegmaat

Een van de piloten is luitenant Bradley ‘Rooster’ Bradshaw (Miles Teller). Hij is de zoon van Mavericks vriend Goose, die in de Top Gun van 1986 tijdens een gezamenlijke vlucht om het leven kwam. Rooster geeft Maverick nog altijd de schuld van het fatale ongeval en al helemaal van het feit dat die Pete Mitchell zijn vliegopleiding eerder tegenhield. Niet wetende dat dat een wens van Roosters moeder was en dat Maverick haar vraag heeft gerespecteerd.

Goed gecast trouwens, die Miles Teller. Hij lijkt inderdaad als een zoon op die Goose (Anthony Edwards) uit de Top Gun van 1986. De gevaarlijkste missie ooit en de weg daar naartoe, da’s in Top Gun: Maverick sowieso ruim twee uur lang smullen geblazen. Stiekem wil je als kijker ook wel zo’n heldhaftige piloot zijn. Of pilote, want Monica Barbaro is als enige dame stoerder dan stoer. Natuurlijk is er ook wat liefde voor hoofdrolspeler Tom Cruise in het spel. Een liefde met een bareigenaresse (Jennifer Connelly) die maar niet op gang lijkt te komen. Ook dat heeft met iets uit het verleden te maken.

Band tussen Maverick en Booster

Maar waar het in Top Gun: Maverick werkelijk om draait is, behalve de nodige actie, natuurlijk de band tussen Pete Mitchell en het jochie uit zijn verleden, Rooster. Dat maakt de film interessant. Als er iets verschrikkelijks is gebeurd jaren terug en de één geeft de ander daarvan de schuld, kan het dan nog goed komen? Helemaal wanneer je samen opereert in iets wat op zich al haast onmogelijk is en de opperste concentratie vraagt?

Ondertussen is Maverick zijn ondeugende streken nog niet verleerd. Ook al zo’n typisch dingetje dat in 1986 net zo zeer de boventoon speelde. Wars van orders, vertrouwend op zichzelf. Maar lang niet alles gaat goed… De belangrijkste vraag in deze Top Gun: Maverick: stuurt het personage van Tom Cruise die jonge zoon van Goose op missie en zo regelrecht het graf in? Of laat hij hem thuis en zal hij nooit door de zoon van zijn omgekomen strijdmakker worden vergeven? Dit alles komt natuurlijk samen. Zelfs in een F14, het vliegtuig waarmee Pete Maverick Mitchell in de Top Gun van 1986 vloog. Voor Rooster is dat een ding ‘uit de Middeleeuwen’, maar ook een ding waarin zijn vader het leven liet.

Speciale vermelding voor Val Kilmer

Een speciale vermelding verdient acteur Val Kilmer nog. Hij speelde in de Top Gun van weleer een geweldige rol als Tom Cruise’s pilootcollega The Iceman. Kilmer is in Top Gun: Maverick in een net zo beladen als bescheiden rol terug. Hij heeft er om gesmeekt, zo heeft de acteur van onder meer The Doors toegegeven. Zijn korte spel als zieke man is groots, maar vooral opvallend. Kilmer kan namelijk amper praten nadat hij in 2014 keelkanker kreeg. Voor deze Top Gun is zijn stem opnieuw ‘gecreëerd’ door middel van ai-technologie. Da’s net zo’n sterk staaltje als die hele missie uit deze film.

En Tom Cruise? Van hem zijn we nog lang niet af. Hij verschijnt volgend jaar alweer in zo’n klassieker, Mission Impossible. De film met als volledige titel Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning: Part 1 is zoals het er nu voor staat vanaf 14 juli 2023 in de bioscopen te zien. Tom Cruise heeft dan net zijn 61ste verjaardag gevierd.

Beoordeling uit 5: 4.

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Top Gun: Maverick, soms ook op woensdag. Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Marokkaanse Bruiloft.