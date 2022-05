Zelenski belooft Oekraïense slachtoffers zo snel mogelijk te helpen

Alle Oekraïense slachtoffers van de Russische bezetting krijgen speciale hulp van de staat. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski vandaag tijdens zijn videotoespraak beloofd. Volgens hem is de hulp ook bedoeld voor „alle gevangenen van het Kremlin”, op de Krim of in het door Rusland bezette deel van de Donbas. Het Oekraïense staatshoofd zegt alles te doen om zijn land te bevrijden van de Russische bezetting. „Cherson, Melitopol, Enerhodar Berdjansk, Marioepol en al onze steden en dorpen die tijdelijk bezet zijn, moeten weten dat Oekraïne zal terugkeren”, zei hij. Hoe lang dit duurt, hangt af van de situatie op het slagveld. „We proberen het zo snel mogelijk te doen. We zijn verplicht om de bezetters te verdrijven en echte veiligheid te garanderen aan Oekraïne.” Graanexport Oekraïne

Volgens de Duitse minister Annalena Baerbock van Buitenlandse Zaken zet Rusland honger in als oorlogswapen door de graanexport uit Oekraïne te blokkeren. „Rusland voert deze oorlog met een ander verschrikkelijk en krachtig wapen: honger en ontbering. Door Oekraïense havens te blokkeren, door silo’s, straten en spoorwegen te vernietigen, heeft Rusland een graanoorlog ontketend en een wereldwijde voedselcrisis aangewakkerd”, aldus Baerbock bij de Verenigde Naties in New York.

Ze wijst erop dat de Russen het wapen inzetten op het moment dat miljoenen mensen, met name in het Midden-Oosten en Afrika, al door honger worden bedreigd „door de verwoestende effecten van de klimaatcrisis, de coronapandemie en conflicten die woeden in hun eigen regio’s”.

Recordhoogte (Oekraïense) vluchtelingen

Het aantal vluchtelingen van conflicten en natuurrampen is inmiddels naar recordhoogte gestegen. Wereldwijd stonden eind 2021 59,1 miljoen mensen geregistreerd als ontheemd, 4 miljoen meer dan een jaar eerder, staat in het jaarlijkse rapport van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), onderdeel van de Noorse Vluchtelingenraad. Dit jaar zullen er nog meer vluchtelingen zijn door de situatie in Oekraïne. Inmiddels zijn 8 miljoen Oekraïners hun land uitgevlucht.

