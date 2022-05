Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

EU-lidstaten buigen zich over toetreding Oekraïne: ‘Kwestie van weken’

De Europese Commissie zal naar verwachting volgende maand antwoorden op het Oekraïense verzoek om toetreding tot de Europese Unie. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen. In het Europees Parlement in Straatsburg zei ze vandaag per videoverbinding te hebben gesproken met president Volodimir Zelenski. „De commissie mikt op het leveren van haar opinie in juni.”

De opinie van het dagelijks EU-bestuur is een belangrijke stap voordat de EU-lidstaten zich gaan buigen over het toetredingsverzoek. Von der Leyen heeft vorige maand persoonlijk in Kiev Zelenski een snellere start van het toetredingsproces tot de EU beloofd. „Het zal niet zoals gewoonlijk een kwestie van jaren zijn om deze mening te vormen, maar een kwestie van weken.”

Eventuele toetreding Oekraïne

Russische troepen proberen vandaag opnieuw de Azovstal-staalfabriek in Marioepol in te nemen. De strijd om het laatste stuk van de havenstad is al weken gaande. Een woordvoerder heeft het over een „bestormingsoperatie” zonder verdere details te geven. Hij sluit niet uit dat er ook luchtaanvallen komen.

Rusland heeft eerdere beweringen dat het de fabriek bestormt steeds ontkend. De laatste burgers die zich schuilhielden in bunkers onder het enorme terrein zijn inmiddels geëvacueerd, maar Oekraïense militairen blijven zich verzetten.

Onderhandelingen Rusland en Oekraïne

Ondertussen meldde de Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski dat vredesbesprekingen met Oekraïne niet zijn gestopt en digitaal worden gehouden, aldus persbureau Interfax. Moskou beschuldigt Kiev ervan de onderhandelingen te vertragen en berichten over wreedheden van Russische troepen in Oekraïne te gebruiken om de onderhandelingen te ondermijnen.

Eerder vandaag heeft de Russische president Vladimir de inval in Oekraïne nog verdedigd. Volgens Poetin was het Westen namelijk een invasie van Rusland aan het voorbereiden. Dat zei hij op het Rode Plein in Moskou.



Op verzoek van President @ZelenskyyUa heb ik de eer om op donderdag 12 mei het Oekraïense parlement, Verkhovna Rada, toe te spreken via een videoverbinding. Nederland blijft schouder aan schouder staan met Oekraïne tegenover de Russische agressie. — Mark Rutte (@MinPres) May 9, 2022

Minister-president Mark Rutte spreekt donderdag 12 mei het Oekraïense parlement, de Verkhovna Rada, toe via een videoverbinding. De premier doet dat op verzoek van president Volodimir Zelenski, laat hij weten in een tweet.

Russische agressie

„Nederland blijft schouder aan schouder staan met Oekraïne tegenover de Russische agressie”, aldus Rutte, die zich begin maart al in een videoboodschap richtte tot de Oekraïense bevolking. President Zelenski hield later die maand een toespraak voor de Tweede Kamer, eveneens via een beeldverbinding.

