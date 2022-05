Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

RTL wekt verontwaardiging met tweet ‘prijsje voor Feyenoord’

RTL Nieuws heeft zich de woede – of eigenlijk vooral verontwaardiging – van Feyenoord-fans op de hals gehaald. Dat komt door een tweet waarin de site spreekt van ‘een prijsje’ voor de voetbalclub. Volgens supporters is dat volledig het verkeerde woord.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Prijsje voor Feyenoord lonkt | PFAS in de Westerschelde | En Twitteraandeelhouders roeren zich https://t.co/LThDDnv3af pic.twitter.com/dTYteBgEsZ — RTL Nieuws (@RTLnieuws) May 25, 2022

‘Een prijsje’ voor Feyenoord

Daarmee doelt RTL op de finale van de Europa Conference League vanavond, waarin Feyenoord tegen Roma AS speelt. RTL Nieuws heeft een verklaring geplaatst, waarin het medium schrijft dat slechts gedoeld werd op de „relatief lage opbrengsten van het toernooi”.

„Prijsje voor Feyenoord lonkt”, schrijft RTL in het bericht. Onder de twitteraars die hierop reageren behoort ook minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening). „Wát? ‘Prijsje’?”, schrijft hij. Een andere twitteraar reageert: „Jullie redactie kan ook echt helemaal niks hè. Je kan ook eens een keer blij zijn voor een andere club bijvoorbeeld.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wát? ‘Prijsje’? — Hugo de Jonge (@hugodejonge) May 25, 2022

„Veel mensen vallen over het woord ‘prijsje’ in bovenstaande tweet”, schrijft RTL Nieuws als reactie op de ophef die ontstond over het bericht. „Natuurlijk willen we niets afdoen aan de sportieve en emotionele waarde van deze PRIJS.”

Finale van de Conference League

Vanavond moet het gebeuren voor de Rotterdamse club. De eerste finale van het nieuwste Europese voetbaltoernooi wordt over enkele uren in het stadion Arena Kombëtare van de Albanese hoofdstad gespeeld. Tirana is en wordt werkelijk overspoeld met Feyenoord-fans. Feyenoord wordt in de wedstrijd tegen AS Roma in de Albanese hoofdstad gesteund door naar schatting 8000 fans. En da’s nou net een dingetje: het stadion in Tirana is niet zo groot; maar 4000 Rotterdamse supporters kunnen de finale bijwonen. De fans reisden de afgelopen dagen op allerlei verschillende manieren naar ‘de voetbalstad voor één dag’ af.

De supporters, van wie een deel al dagen in Tirana vertoeft, leven al weken toe naar de climax van het voetbalseizoen. Het is voor het eerst sinds 2002 dat Feyenoord is doorgedrongen tot de finale van een Europees bekertoernooi. De Rotterdammers versloegen toen, toevallig in eigen huis waar de finale was geprogrammeerd, Borussia Dortmund.