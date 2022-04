Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Historie van de Oranjes wordt de mogelijke vervanger voor Het verhaal van Nederland

De NTR werkt aan een mogelijk vervolg op de succesvolle serie Het verhaal van Nederland. „We zijn in gesprek met de NPO en er wordt nu gewerkt aan twee ideeën”, zegt een woordvoerster van omroep. Gisteravond trok de laatste aflevering van Het verhaal van Nederland bijna 1,7 miljoen kijkers.

De tiende aflevering was daarmee, na het NOS Journaal van 20.00 uur, het best bekeken programma van de avond. Dat meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De finale omvatte de eerste helft van de twintigste eeuw. De vraag kwam die aan bod kwam, was of de daden van gewone Nederlanders en Duitsers in de Tweede Wereldoorlog als goed of fout kunnen worden bestempeld.

Alles staat nog volledig in de kinderschoenen

„We zijn ontzettend blij met het succes van de serie en om te zien dat het zoveel mensen heeft weten te interesseren voor geschiedenis”, vertelt de zegsvrouw. De twee ideeën die worden uitgewerkt zijn het verhaal van Amsterdam en het verhaal van de Oranjes. „In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar, dat zou zeker een mooie aanleiding kunnen zijn.”

Het is zeker mogelijk dat beide ideeën er uiteindelijk gaan komen, laat de woordvoerster weten, maar „alles staat nog volledig in de kinderschoenen”. Maar wanneer er een nieuwe serie gaat komen, is ook nog niet te zeggen. „Dit zijn producties die een onwijs lange productietijd hebben. Het zou mooi zijn als dit niet weer drie jaar zou duren, idealiter wil je er nu niet te lang mee wachten.”

Na Het verhaal van Nederland weer Daan Schuurmans?

De NTR wil onderzoeken of Daan Schuurmans bij een vervolg kan terugkeren als verhalenverteller. „Dat hangt er natuurlijk ook vanaf of Daan het wil en beschikbaar is.” Stiekem hopen veel mensen dat dit ook het geval gaat zijn en dat Schuurmans in het mogelijke vervolg is te zien.

Twitteraars zijn ook zeer te spreken over de presentatie van Schuurmans in het programma. Er duiken veel lovende reacties op over het hele programma en is de Gouden Televizier-Ring meer volgens sommige meer dan verdiend. Als Het Verhaal van Nederland die natuurlijk krijgt…



