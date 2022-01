Opnieuw commotie in Australië: tennisser ondanks coronaklachten op de baan

De controverse rondom tennisser Novak Djokovic in Australië lijkt nog maar net over of er doet zich alweer een andere tennisrel voor in het land. De Australische tennisser Bernard Tomic stond vandaag met coronagerelateerde klachten op de baan. „Ik weet zeker dat ik binnen enkele dagen positief test. Ik betaal je een etentje als het niet zo is”, zei hij tijdens de wedstrijd tegen de umpire.

In de tweede set ging de tennisser een bizar gesprek aan met de tennisscheidsrechter. Hij vertelde dat hij zich niet lekker voelde en verwachtte dat hij corona heeft. Toch stond hij, ondanks zijn klachten, op de baan tijdens kwalificatiewedstrijd voor de Australian Open. Dat kwam omdat hij voorafgaand aan de wedstrijd negatief testte met een sneltest.

De 29-jarige Tomic had tijdens de wedstrijd, die hij overigens verloor, veel kritiek op de coronaregels in Australië. „Ik snap niet waarom niemand wordt getest. Spelers komen naar de baan na een zelftest in hun kamer. Kom op, niet eens een officiële PCR-test.” De nummer 257 van de wereld zegt op Instagram dat hij in isolatie is gegaan op zijn hotelkamer op advies van de doktoren. Hij zegt zich een stuk zieker te voelen.

Niet de eerste tennisrel in Australië rondom corona

Vorige week ontstond ook al commotie in de tenniswereld vanwege de situatie rondom Novak Djokovic. De beste tennisser van de wereld reisde af naar Australië, dat te boek staat als een erg streng land als het om de coronaregels gaat. Djokovic is niet gevaccineerd. De autoriteiten stelden dat er het een ander mis was met het visum van Djokovic.

Hij zou niet kunnen aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ beschikte. Met die vrijstelling hoeft hij niet te bewijzen dat hij gevaccineerd is. Dat is voor niet-Australiërs een harde eis om het land binnen te komen. Door de rel kwam zijn deelname aan de Australian Open in gevaar.

Gisteren konden de tennisser en zijn fans opgelucht ademhalen. Volgens een rechter in Australië mocht het visum van Djokovic niet worden ingetrokken.