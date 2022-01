‘Wonderdruppels’ van Giel Beelen gevaarlijk: ‘Kan tot verlamming leiden’

Wie het kruidenmiddel Shambala in huis heeft, doet er goed aan om dat niet te gebruiken. De spirituele wonderdruppels, die door dj Giel Beelen worden gepromoot, vormen volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) namelijk een risico voor de gezondheid. „Gebruik dit niet. De stoffen kunnen leiden tot hallucinaties en verlamming.”

De NVWA heeft de verkopers opgedragen te stoppen met de verkoop. Webshops moeten de wonderdruppels daarom uit het assortiment halen en hun klanten waarschuwen. Dat geldt ook voor het kruidenmiddel OPEN UP, dat vergelijkbare bestandsdelen bevat als Shambala. Ook dit product is volgens de NVWA gevaarlijk en mag niet meer worden verkocht.

Giel Beelen lag onder vuur vanwege ‘wonderdruppels’

Het is alweer even geleden, maar in oktober kwam Giel Beelen onder vuur te liggen vanwege zijn promotie van de spirituele wonderdruppels. De middeltjes, Shambala en OPEN UP genaamd, zouden „je hart openen” en „toegang geven tot je innerlijke kracht”. Een uitzending van televisieprogramma Radar over de druppels hield vorig jaar lange tijd de gemoederen bezig.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb net wat van die druppeltjes van Giel Beelen in de tank van m’n auto gegooid.. Rijdt weer als een zonnetje! — PATRICK KICKEN (@KICKEN) October 12, 2021

Deskundigen spraken destijds in de uitzending van het consumentenprogramma al hun zorgen uit over de druppels. Zo noemde een farmacoloog het product „een tikkende tijdbom” en zou het volgens hem kunnen leiden tot een serotonine-vergiftiging. Een hoogleraar voeding vond dat het product ‘verboden moest worden’ omdat het gevaarlijk is voor de hersenen.

Dj reageerde op aantijgingen: ‘Ik promoot niks gevaarlijks’

Giel Beelen wilde voor de camera van Radar reageren op de aantijgingen van de experts, die het volgens hem bij het verkeerde eind hadden. „Denk je dat ik een product ga ondersteunen dat echt gevaarlijk is? Natuurlijk niet”, reageerde hij. In het programma nam de radiomaker zelf drie druppels in om de interviewer te overtuigen, al slaagde Beelen daar niet in.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Ik weet niet wat er lastig is aan drie druppels” *halve pipet achterover* 😂 #radar pic.twitter.com/asePKs4TpB — Victor Hopman (@victorhopman) October 11, 2021

Volgens de Radar-verslaggever heeft Beelen geen wetenschappelijke achtergrond, terwijl de sceptici dat wel hebben. Toch hield Giel Beelen voet bij stuk. Niet veel later maakte de NVWA bekend onderzoek te doen naar het kruidenmiddel. En de conclusies vallen niet in het voordeel uit voor Giel Beelen.

Van braken en hallucineren tot verlammingen

Shambala en OPEN UP bevatten harmine, harmaline en tetrahydroharmine. Bij blootstelling aan hogere doseringen van deze stoffen kunnen misselijkheid, braken en ernstigere effecten zoals hallucinaties, coördinatiestoornissen, verstoord zicht en verlamming optreden, meldt de NVWA na onderzoek van Wageningen Food Safety Research.

Bij eenmalig gebruik, in dosering zoals vermeld op de verpakking, kunnen schadelijke effecten optreden op het centrale zenuwstelsel. Dit kan leiden tot pupilverwijding, speekselvorming of een lage bloeddruk. Ook wanneer Shambala of OPEN UP tegelijkertijd met andere kruidenpreparaten of producten met zogeheten MAO-remmers wordt ingenomen, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid.